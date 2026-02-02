Scream 7 lanza nuevo tráiler y tendrá presentación especial durante el Super Bowl

Se ha liberado un nuevo tráiler de Scream 7 que lo confirma todo: acción, miedo, emoción, suspenso y también confirmó que tendrá una presentación especial durante el Super Bowl del próximo 8 de febrero de 2026, lo que llevará a Ghostface al evento televisivo más visto del año. El avance que se presentó el día de hoy nos une una vez más al personaje de Sidney Prescott enfrentándose a un nuevo asesino, que ahora la amenaza de alcanzar y dañar directamente a su familia.

Si no has visto el pequeño avance, te lo dejamos a continuación:

I’m back for the bloodline. Check out the new Big Game Spot for #Scream7. Tickets go on sale February 9. pic.twitter.com/tEc540XgYR — Scream (@ScreamMovies) February 2, 2026

También te puede interesar: Scream 7: Todo lo que se sabe de la película

¿Qué muestra el nuevo tráiler de Scream 7?

El adelanto presentado el 2 de febrero nos muestra un poco más de la acción y el suspenso que viviremos junto a Sidney y el asesino. El pasado vuelve cuando un nuevo Ghostface comienza a acechar; la diferencia es que esta vez van tras su hija Tatum, cuyo nombre rinde homenaje al personaje clásico que murió en la película original de 1996.

Una de las cosas que más emocionan a los fans del tráiler y la cinta es poder ver a Sidney enseñando a su hija las reglas básicas para sobrevivir a un asesino serial. Mientras esto pasa en la narración del tráiler, vemos escenas brutales que prometen impactar y cautivar a los fanáticos del género y el personaje.

Regresos, ausencias y sorpresas del reparto

La película marca el regreso de Neve Campbell después de ausentarse en la sexta entrega debido a supuestos desacuerdos salariales. Afortunadamente, esta entrega estará llena de regresos emocionantes, pues también vuelven Courteney Cox como Gale y David Arquette como Dewey Riley, reuniendo al trío clásico que cautivó a las primeras generaciones de fanáticos.

Entre las grandes sorpresas destaca el regreso de personajes históricos como Stu Macher y Roman Bridger, lo que ha generado teorías sobre cómo encajarán en la historia. Recordemos que en este filme, aunque se sabía de su participación, no veremos a Melissa Barrera y Jenna Ortega. Esto sucede tras las controversias que rodearon a la producción, lo que los obligó a cambiar de rumbo para la franquicia.

¿Listo para ver el tráiler el día del Super Bowl?

