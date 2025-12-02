Su pasión por los VIDEOJUEGOS los llevó a crear un canal en YouTube y ahora son parte del DOBLAJE EN ESPAÑOL de Five Nights at Freddy’s 2

Federico Díaz Acuña, también conocido en redes sociales como Fedelobo será parte del doblaje en español de Five Nights at Freddy’s 2 al igual que Abril Abdamari Garza Alonso, reconocida como Ari Gameplays y Diego Martín Balsa Rial, de user BarcaGamer, streamer de Twich y Youtube.

La segunda parte de Five Nights at Freddy’s por fin llega a cines mexicanos este próximo 4 de diciembre y dará continuación a la historia que se presentó en la primera parte en 2023. Esta entrega llevará el terror a otro nivel tomando la temática de videojuegos encabezada por Scott Cawthon.

La película, dirigida por Emma Tammi, fue un éxito en su primera parte recaudando 300 millones de dólares a nivel mundial por lo que los fans esperan una historia al nivel de la que se estrenó por primera vez hace dos años.

¿Qué ha dicho Fedelobo, Ari Gameplays y BarcaGamer sobre su participación en Five Nights at Freddy’s 2?

De los tres creadores de contenidos ya confirmados por Universal solo Fedelobo se ha pronunciado ante su participación en esta película. “Gracias por sus palabras gente. LES JURO que ni me van a notar, vean la peli con confianza” fueron palabras que expresó en X el famoso streamer de videojuegos. Con esto dió a entender a que su voz será irreconocible.

Los detalles sobre qué personaje interpretará cada talento aún no se sabe. Sin embargo, los comentarios en redes sociales han dado de qué hablar, ya que la práctica de creadores de contenido participando en doblajes de películas o incluso actuando ha sido muy criticada por el público y diversos usuarios de internet ya que mencionan que ninguno de ellos tiene una formación en doblaje o actuación profesional. Sin embargo, este hecho ayuda en la estrategia de marketing para algunos proyectos fílmicos.

Entre los comentarios que se pudieron dejar ver en redes la mayoría apuntó a Fedelobo como su favorito, todos expresaban la gran fe que tienen en el famoso streamer, dejando en claro que en los demás talentos no.

¿Qué streamers han hecho doblaje para películas?

Algunos de los streamers más conocidos en el mundo del internet que también han hecho doblaje en películas se encuentran figuras como Osvaldo Palacios Flores, también conocido como El Mariana, creador de contenido originario de Monterrey, quién participó en la primera entrega de Five Nights at Freddy’s.

Otros talentos que también han triunfado en la pantalla grande y que iniciaron haciendo contenido en internet son Javier Ibarreche en DC Liga de Supermascotas y Spider-Man: Across the Spider-Verse así como Andrés Navy, quien participó en Jóvenes Titanes en acción: La película.

La realidad es que muchas figuras públicas que tienen un nicho específico en redes sociales como videojuegos hoy en día son parte de proyectos internacionales como doblajes de películas debido al gran alcance que tienen aunque esto genere diversas opiniones.