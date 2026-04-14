Top 7 películas de A24 para ver un día de bajón, perfectas si el día está nublado y con lluvia

Las películas para los días de bajón siempre se caracterizan por ser super tristes y sí, probablemente, darnos más para abajo el ánimo, pero estamos de acuerdo que no tiene nada de malo querer estar tantito triste un rato, ¿no? Y para eso te presentamos aquí nuestra selección de 7 películas de A24 perfectas para una tardecita de fin de semana nublada y con lluvia, como las que nos gustan.

Películas de A24 para ver un fin de semana de lluvia

A24 tiene un catálogo de películas bastante extenso, las cuales pueden ir desde terror hasta el drama más triste que jamás hayas visto, y sí aquí hablaremos de esta última categoría, la cual es perfecta para los días de bajón.

1. Vidas Pasadas (Past Lives)

De la directora Celine Song, Past Lives nos cuenta la historia de Nora, quien después de muchos años se reencontrará con alguien muy especial de su vida: Jung, un amigo de la infancia y adultez quien está perdidamente enamorado de ella desde siempre, sin embargo Nora está casada y parece ser muy feliz.

2. Luz de Luna (Moonlight)

El título ganador a Mejor Película en los premios Oscar, Moonlight, trata de un joven que crece en un ambiente hostil liderado por pandillas, mientras lidia con problemas de identidad y conforme va volviéndose adulto conocerá lo que es la alegría, la ira, el placer y, por supuesto, el dolor.

3. Historia de Fantasmas (A Ghost Story)

Historia de Fantasmas cuenta con Cassey Affleck y Rooney Mara como protagonistas, él es un músico quien recientemente falleció y regresa al mundo de los vivos como fantasma, sin embargo, conforme pasa el tiempo se dará cuenta que no podrá interactuar con la realidad de ninguna manera, y vivirá casi confinado viendo cómo la vida transcurre y él sigue ahí.

4. Close

Close nos lleva por la historia de dos niños quienes mantienen una relación bastante cercana, sin embargo, empiezan a recibir cuestionamientos sobre qué son ellos realmente y qué sentimientos comparten, y retrata lo difícil y lo frágiles que pueden llegar a ser las relaciones humanas durante el transcurso de la pubertad a la adolescencia.

5. Aftersun

Aftersun podría calificarse como LA película para llorar, y es que nos muestran las inocentes vacaciones de un padre y una hija, viaje que se convierte en inolvidable por las razones incorrectas. Este debut de la directora Charlotte Wells es considerado una de las mejores ópera prima de los últimos años, estrenada en el 2022.

6. La Ballena (The Whale)

The Whale fue el regreso a la pantalla grande del actor Brendan Fraser, quien interpreta a Charlie, un profesor quien tiene obesidad mórbida y al lidiar con problemas de salud, mentales y emocionales, trata de reconectar con su hija durante sus últimos días. La película le dio el galardón a Mejor Actor en los Oscar, siendo esto la cereza del pastel dentro de la historia tan conmovedora que se nos presenta en La Ballena.

7. A different man (Un hombre diferente)

Calificada como una comedia negra, Sebastian Stan da la interpretación de su vida en A different man, donde interpreta a un actor que decide someterse a un procedimiento estético sumamente invasivo en un intento por transformar y mejorar su vida, sin embargo, aquello que perdió se convertirá en una de sus obsesiones más grandes, deseando poder recuperarlo.