WGA Awards 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la lista de ganadores HOY domingo 8 de marzo los premios del Sindicato de Escritores de Estados Unidos; resultados online y por internet de Guillermo del Toro y Frankenstein

Los Premios del Sindicato de Escritores de Estados Unidos se llevará a cabo hoy 8 de marzo, comenzando en punto de las 4:00 p.m., horario del Centro de México. Los conocidos también como WGA Awards premiarán los mejores guiones tanto de películas como de series de televisión, sigue EN VIVO la ceremonia de premios y entérate de quiénes se convierten en los ganadores, previo a la ceremonia de premiación de los Oscars 2026.