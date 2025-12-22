Estos personajes de Nintendo quedaron FUERA de Super Mario Bros. La Película

Super Mario Bros. La Película se ha posicionado ya como un clásico de clásicos dentro de las películas animadas, siendo, de hecho, una de las cintas más taquilleras y por lo tanto más esperadas del 2023. Con una infinidad de personajes a escoger para ver en la gran pantalla, los creadores y todo el equipo detrás de esta película tuvieron que decidir a quienes sí y a quienes no veríamos junto a Mario y Luigi, y los personajes DESCARTADOS fueron:



Yoshi

Lakitu

Thwomp

Boom Boom

Mario de Fuego

Magikoopa

Squaks

¿A cuál de ellos te hubiera gustado ver en la película? ¿Se te ocurre algún otro nombre de un personaje icónico de Nintendo que sería bueno ver en la pantalla grande?

¿Cuáles son TODOS los personajes que aparecen en Super Mario Bros. La Película?

El mundo de Nintendo es muy basto y sabemos que eso implica tener un universo casi incontable de personajes a los cuales recurrir. En esta primera entrega de Mario Bros., conocemos a una diversidad de personajes entrañables:



Mario

Peach

Luigi

Bowser

Donkey Kong

Toad

Lumalee

Spike

General Koopa

Rey Pinguino

General Toad

Rey Cranky Kong

Y no solo los personajes son icónicos, pues las voces que se encuentran detrás de cada uno de ellos han dejado una huella imborrable en el mundo del cine, pues contamos con actores como: Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi) o Seth Rogen (Donkey Kong), solo por mencionar algunos.

¿Cuándo dónde y a qué hora ver GRATIS Super Mario Bros. La Película?

