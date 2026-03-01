PGA Awards 2026: Lista completa de ganadores a los Premios del Sindicato de Productores
Este sábado se celebró una edición más de los PGA Awards. A continuación, la lista completa con TODOS los ganadores a los Premios del Sindicato de Productores 2026.
La temporada de premios sigue. La noche de este sábado, 28 de febrero, se celebraron los PGA Awards 2026, también conocidos como los Premios del Sindicato de Productores. La gala tuvo lugar en el Paramount Plaza de Los Ángeles, California. A continuación, te compartimos la lista completa con todos los ganadores de la ceremonia.
A diferencia de la mayoría de entregas de premios, los PGA Awards suelen llevarse con mayor discreción, dado que no son televisados. No obstante, este es uno de los indicadores más fuertes sobre cómo se encuentra la contienda por el Oscar a Mejor Película, ya que el ganador al Premio Darryl F. Zanuck al Mejor Productor de Cine suele repetir la hazaña en la categoría de Mejor Película en la gala de la Academia. O, al menos, eso ha sucedido en los últimos cinco años. A continuación, la lista completa de ganadores a los PGA Awards 2026:
El listado se actualiza en tiempo real*
Premio Darryl F. Zanuck al mejor productor de cine
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
- Weapons
Premio al mejor productor de películas animadas para cines
- The Bad Guys 2
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Zootopia 2
Premio Norman Felton al mejor productor en televisión episódica — Drama
- Andor
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- The White Lotus
Premio Danny Thomas al mejor productor en televisión episódica — Comedia
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- South Park
- The Studio
Premio David L. Wolper al mejor productor de series limitadas o antológicas para la televisión
- Adolescence
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Black Rabbit
- Dying for Sex
Mejor productor de películas de televisión o transmitidas por streaming
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- The Gorge
- John Candy: I Like Me
- Mountainhead
- Nonnas
Mejor Productor de televisión de no ficción
- aka Charlie Sheen
- Billy Joel: And So It Goes
- Mr. Scorsese
- Pee-wee as Himself
- SNL50: Beyond Saturday Night
Mejor productor de entretenimiento en vivo, variedades, sketches, monólogos y entrevistas de televisión
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- SNL50: The Anniversary Special
Mejor productor de Televisión en Juegos y Competiciones
- The Amazing Race
- Jeopardy!
- RuPaul's Drag Race
- Top Chef
- The Traitors
Mejor productor de películas documentales
- The Alabama Solution
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay
- Ocean With David Attenborough
- The Perfect Neighbor
- The Tale of Silyan
Mejor programa deportivo
- 100 Foot Wave
- Big Dreams: The Little League World Series 2024
- Formula 1: Drive to Survive - GANADOR
- Hard Knocks: Training Camp With the Buffalo Bills
- Surf Girls: International
Mejor programa infantil
- Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past
- Phineas and Ferb
- Sesame Street - GANADOR
- Snoopy Presents: A Summer Musical
- SpongeBob SquarePants
Mejor programa de corta duración
- "Adolescence: The Making of Adolescence" - GANADOR
- "The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains"
- "Hacks: Bit by Bit"
- "Overtime With Bill Maher"
- "The White Lotus: Unpacking the Episode"
El Premio a la Innovación de la PGA
- ASTEROID
- Big Wave: No Room for Error
- D-Day: The Camera Soldier
- Territory
- The Wizard of Oz at Sphere - GANADOR
Premios especiales en los PGA Awards 2026
Además del listado anterior, el Sindicato de Productores honró a tres grandes figuras de la industria a través de galardones especiales. Amy Pascal, productora de Spider-Verse y tres veces nominada al Oscar, recibió el Premio al Logro David O. Selznick. Mara Brock Akil, nominada al Emmy y creadora de The Game, fue reconocida con el Premio al Logro Norman Lear, mientras que Jason Blum, de Blumhouse, recibió el Premio Milestone.