¡My Hero Academia sigue haciendo historia al consolidarse como el ANIME con mayor demanda del 2025!

My Hero Academia lo volvió a hacer, pues incluso después de bajar el telón de su anime, la obra de Kōhei Horikoshi sigue rompiendo el internet y demostrando que los verdaderos héroes nunca pasan de moda, ya que con su temporada final se coronó como la ganadora absoluta de los Global Demand Awards 2026, llevándose el título de anime más buscado y demandado del 2025, superando a auténticos titanes de la industria como One Piece y Solo Leveling.

Lo más impresionante no es solo que MHA dominara el terreno del anime, sino que traspasó fronteras, pues durante 2025, My Hero Academia se posicionó como el programa de TV más solicitado del año a nivel global, dejando atrás producciones occidentales gigantes como The Last of Us y Squid Game, asi como lo lees un anime shonen ha logrado superar a las series live action más virales del planeta, sin duda es un hecho histórico.

La temporada final fue un golpe directo al corazón del fandom: peleas brutales, cierres emocionales, sacrificios, lágrimas y ese mensaje que siempre definió la obra: cualquiera puede ser un héroe. El impacto fue tan grande que incluso quienes se habían bajado del tren regresaron solo para presenciar el final de la historia de Deku, All Might y la Clase 1-A.

Los animes más demandados del 2025

My Hero Academia – Temporada Final One Piece Solo Leveling Dandadan The Apothecary Diaries

Estar en el puesto número uno, superando a franquicias con décadas de historia, no es casualidad. Es el resultado de años de construcción, personajes memorables y un fandom que nunca soltó la mano de la serie.

El impacto global de MHA y su legado en la cultura otaku

El cierre del anime no marcó un final, sino un legado, pues My Hero Academia es parte de la historia grande del anime moderno, con su éxito en búsquedas, demanda y conversación digital demuestra que el shonen sigue más vivo que nunca y que las historias bien contadas trascienden formatos y culturas.

MHA no solo fue un anime, fue un fenómeno y sin duda como todo buen héroe… su historia seguirá inspirando por generaciones.