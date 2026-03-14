Bandai sorprende en La Mole 2026 con Tamagotchi, Gundam y adelantos rumbo al Mundial

Durante la celebración de los 30 años de La Mole 2026, César Muratalla compartió algunos de los anuncios más interesantes que Bandai trajo para los fans de anime y el coleccionismo en México.

Muratalla destacó que el verdadero motor de la marca son los fans, ya que es su entusiasmo lo que impulsa a Bandai a buscar nuevas licencias, proyectos y productos, y mejor aún que estos vengan directamente desde Japón

30 años de Tamagotchi y nuevas sorpresas

Para Bandai esta celebración es importante, ya que también se cumplen los 30 años de Tamagotchi, icono juguete que ha marcado a generaciones completas.

César nos compartió que durante esta edición 2026 de Ma Mole se tiene en stand varias ediciones especiales, pero Muratalla adelantó que a mediados de este año llegarán nuevas sorpresas y lanzamiento para festejar a esta irónica marca.

No obstante, las sorpresas no terminaron ahí, pues César nos adelantó que para noviembre contaremos con aún más sorpresas y lanzamientos únicos sobre la llegada de nuevas líneas de clásicos indiscutibles.

Gundam llega con piezas exclusivas

Dentro del stand de Bandai, otra de las grandes atracciones son los Gundam, piezas especiales que aún no llegan todos para su venta en México.

Estos coleccionables están programados para su venta en el mercado nacional para verano de este año, lo que ha generado grandes expectativas para todos los fans del modelismo y en sí del coleccionismo mismo.

Sorpresas rumbo al Mundial y nuevos proyectos

Entre ellos, y a manera exclusiva, Muratalla nos adelantó la llegada de productos relacionados con FIFA World Cup, así como novedades inspiradas en One Piece y un nuevo material relacionado con un anime de futbol que podría conectar con la emoción global por el deporte.

Es con estas exclusivas que Bandai declara que seguirá apostando por el crecimiento del anime y el coleccionismo en territorio nacional. Mercado que, en palabras de Muratalla, cada vez es más fuerte.