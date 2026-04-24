¡CONFIRMADO: Planeta Anime, El Podcast, llegará a las plataformas digitales de Azteca 7! Esto es TODO lo que se reveló en la CCXP 2026

Este jueves se llevó a cabo el Spoiler Night de la CCXP México 2026 y hemos tenido algunos avances BASTANTE importantes en cuanto a la cultura geek y sí, se ha confirmado una de las noticias más esperadas del año y que seguramente despertará altas expectativas por lo que significará para la comunidad amante del anime.

Se trata de el anuncio de “Planeta Anime” el podcast, mismo que reunirá a expertos de Bandai Namco para hablar de nuestros animes y figuras favoritas como lo son Dragon Ball, Gundam o One Piece, siendo un formato fresco y enfocado en los fanáticos más apasionados de estos temas que se han vuelto parte de nuestra cultura.

¿Qué se sabe sobre Planeta Anime el Podcast?

Los primeros detalles que se mostraron en la CCXP México 2026 es que este podcast será moderado por nuestra querida Pamela Cortés y que en cada edición del programa contará con las personalidades más destacadas en temas de anime; (¿Serán los redactores de Planeta Anime?), ya lo verás.

Con el paso de los años, el anime se ha vuelto una parte esencial de nuestro día a día ¿y qué mejor un podcast con gente tan apasionada como nosotros por estos temas y con un gran conocimiento?

¿Cuándo se estrena Planeta Anime el Podcast?

Si al igual que nosotros no puedes esperar por esta primera entrega, no te lo pierdas en nuestro sitio web, donde semana a semana podrás disfrutar de cada capítulo.

Por cierto, como regalo del Día del Niño y para los no tan niños, el primer episodio estará disponible este próximo 30 de abril y la primera edición contará con un total de siete episodios.