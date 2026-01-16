¡La QUINTA temporada de “Rent a Girlfriend” se estrenará en ABRIL de 2026!

Después de una intensa espera por la llegada de la Quinta temporada de "Una Novia de Alquiler", los fans por fin tienen noticias que sin duda los harán saltar de su asiento de emoción. Recientemente se confirmó su estreno en Japón para abril de 2026. Esta noticia posiciona al anime como uno de los más esperados de la temporada de primavera.

Otros anuncios sobre Rent a Girlfriend

Si bien el anuncio oficial de su estreno fue lo que dejó a la comunidad otaku emocionada, también se revelaron más detalles alrededor de esta nueva entrega. Entre ellos, se presentó una nueva imagen visual que marca un cambio importante en la convivencia a la que estamos acostumbrados entre Chizuru, Mami, Mini, Ruka y Sumi. Tras tanto tiempo de espera, la armonía entre ellas parece llegar a su fin, ya que la imagen muestra a la hermosa Chizuru frente a la belleza de Mami en una clara pose de confrontación.

La animación seguirá a cargo de TMS Entertainment, con la dirección de Kazuomi Koga, lo que promete una experiencia digna para los miles de fans que han esperado con ansias esta quinta temporada.

El reparto original de Rent a Girlfriend regresa para la quinta temporada

Shun Horie (Asta en Black Clover) como Kazuya Kinoshita

Sora Amamiya (Aqua en KonoSuba!) como Chizuru Mizuhara

Aoi Yuki (Maomao en The Apothecary Diaries) como Mami Nanami

Nao Toyama (Yui Yuigahama en Oregairu) como Ruka Sarashina

Rie Takahashi (Emilia en Re:Zero) como Sumi Sakurasawa

Yuu Serizawa (Shera L. Greenwood en How Not to Summon a Demon Lord) como Mini Yaemori

¡El mundo del shōjo está más brillante que nunca y los fans ya están preparados para disfrutar esta nueva temporada!