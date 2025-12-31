El primer concierto sinfónico oficial de Demon Slayer en México ya tiene fecha y sede

Este es un gran momento para ser otaku, y es que se avecina el primer concierto sinfónico oficial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en México. El evento ya es una realidad y promete convertirse en uno de los más importantes para los fans del anime en 2026. El espectáculo se podrá disfrutar en la Ciudad de México y Guadalajara. Los fans podrán disfrutar de una experiencia completa que combina música en vivo, escenas icónicas y una producción de nivel cinematográfico.

¿Dónde y cuándo será Demon Slayer en concierto?

Si ya has comenzado a emocionarte, prepárate, pues el evento tiene ya dos fechas confirmadas en el país durante el 2026:



En la Ciudad de México , el concierto se presentará en el Auditorio Nacional a las 8:30 p.m.

, el concierto se presentará en el a las En Zapopan, Jalisco, la cita será en el Auditorio Telmex a las 6:30 p.m.

Ambas sedes son conocidas por albergar espectáculos de gran formato, lo que nos permite anticipar que el evento será una puesta en escena ambiciosa y envolvente que conquistará a los fans de hueso colorado.

Una experiencia sinfónica pensada para fans

Se sabe que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto” no será un recital tradicional. La música del arco Tanjiro Kamado: Unwavering Resolve cobrará vida a través de una banda de 18 músicos en vivo, sincronizados con la proyección de escenas clave de la serie en una pantalla grande.

|Crédito: Ventix Espectáculos

Este formato no solo permite al espectador disfrutar de la imponente música del popular anime, también revive los momentos más intensos de la historia de Tanjiro desde una perspectiva emocional distinta, donde la música se convierte en protagonista absoluta. Esta experiencia es un debe para los fans que han disfrutado de toda la saga y cada uno de sus momentos más dramáticos.

¿Por qué este concierto es tan importante?

Desde su estreno en 2019, Demon Slayer se consolidó como uno de los títulos más influyentes del anime moderno. Fue la serie más vista en plataformas de streaming durante la primera mitad de 2023 y ha ganado premios como Animación del Año y Anime del Año en distintos festivales internacionales.

Si eso no es suficiente para convencerte del enorme impacto que ha tenido el anime, basta con ver la enorme revolución que causó su película durante el 2025, año en el que logró romper varios récords, perfilándose con un verdadero éxito en taquilla.

Boletos y lo que debes saber

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma oficial del evento y te recomendamos ir apartando los tuyos, ya que la demanda podría ser alta, considerando la base de fans que tiene la serie en México. ¿Estás listo para vivir la experiencia?

