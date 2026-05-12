ÚLTIMA HORA: Anuncian REESTRENO de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito” en cines, ¿cuándo y en qué salas de México estará disponible?

A través de sus redes sociales oficiales, Crunchyroll Latinoamérica anunció oficialmente un reestreno de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito", en algunas salas de cine mexicanas. A continuación te damos los detalles para que no te la pierdas.

Este reestreno permitirá a los fans del exitosísimo anime disfrutar la épica historia en salas ScreenX. Este es un formato de salas de cine en el que se proyectan películas en 3 pantallas, una frontal y dos laterales. De esta manera tienes una visión panorámica y una nueva manera de dejarte llevar por completo con la trama de una película. Para la historia de "Tanjiro" y "Nezuko Kamado", promete ser una experiencia espectacular.

Cuándo será el reestreno en cines de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"

Podrás ver la cinta a partir del jueves 14 de mayo y hasta el jueves 21 de mayo en algunas salas de cine mexicanas. Es decir, la película de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" estará disponible por una semana completa para que la vuelvas a ver en pantalla grande o la disfrutes por primera vez en este formato.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" fue una de las películas más exitosas de 2025 a nivel internacional y se consideró la segunda más taquillera de todos los tiempos en Japón. Demostró la relevancia y poder de convocatoria que el anime tiene en la actualidad y atrajo una oleada de fans que comenzaron a ver la serie acerca de un cazador de demonios y su hermana convertida en demonio.

Esta saga originaria de Japón ha resultado innovadora por la calidad y estilo de su animación, además de sus entrañables personajes.

Revive la emoción de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito por primera vez y exclusivamente en ScreenX, del 14 al 21 de mayo. Disponible en salas seleccionadas de México. pic.twitter.com/Xt2AqOpLEd — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) May 12, 2026

En qué salas de cine mexicanas se reestrenará "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"

Esta es la lista de salas de cine mexicanas con sistema ScreenX que proyectarán "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito", de acuerdo con Crunchyroll LATAM.

