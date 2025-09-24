¡Destrona a Castillo Infinito en taquilla! Película de Chainsaw Man rompe récords en Japón

El éxito de Demon Slayer: Castillo Infinito es innegable, sin embargo, ‘Chainsaw Man. La película: El Arco de Reze’, misma que se estrenó el pasado 19 de septiembre, la desbancó como una de las cintas como una de las cintas más taquilleras de Japón. De acuerdo con diversos sitios especializados, tras el primer fin de semana de su estreno, recaudó 1.251 millones de yenes, lo que equivale aproximadamente a unos 8.45 millones de dólares.

‘Chainsaw Man. La película: El Arco de Reze’ se estrenó en 421 cines de Japón, ubicados en ciudades como Tokio, Osaka, Nagoya, Fukuoka y Hokkaido. Además, contó con proyecciones en formatos especiales como MX4D, 4DX y Dolby Cinema.

La primera entrega de la saga del Castillo Infinito debutó en los cines de Japón el pasado18 de julio y durante sus primeros días en las salas de cine acumuló más de 5.16 millones de espectadores y una recaudación de 5 mil 524 millones de yenes, es decir 37.5 millones de dólares aproximadamente.

No sólo Castillo Infinito, estas son algunas películas japonesas que han triunfado en taquilla

La primera entrega de la trilogía del Castillo Infinito batió varios récords en Japón durante sus primeros días y ahora, con su estreno mundial en puerta, buscará desbancar a su predecesora Demon Slayer: Tren infinito, que recaudó más de 500 millones de dólares y ocupa actualmente el primer lugar como la película más taquillera en la historia del anime.

¿A qué plataforma de streaming llegará Demon Slayer: Castillo Infinito?

Aunque aún no hay confirmación oficial, todo apunta a que Crunchyroll será la plataforma que reciba Castillo Infinito, tal y como ha ocurrido con los arcos anteriores. Sin embargo, algo es seguro: esta no estará disponible mientras se mantenga en exhibición en las salas de cines, por lo que probablemente debemos esperar algunos meses después de su estreno en salas.

