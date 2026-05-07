Todo lo que se sabe del regreso de Dragon Ball Super: ¿cuándo vuelve el anime?

Podríamos asegurar que una de las preguntas más frecuentes de los fans del anime en 2026 sigue siendo: ¿Cuándo habrá una nueva temporada de Dragon Ball Super? Hasta el momento, Toei Animation sigue sin confirmar una nueva temporada para la televisión, pero se sabe que la franquicia sigue avanzando con nuevos proyectos, películas y material del manga que prácticamente garantizan a los fans el regreso de Goku y Vegeta tarde o temprano. Pero eso no es todo, también hay anuncios relacionados con Beerus que volvieron a encender las teorías de una continuación.

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¿Dragon Ball Super regresará?

Sí, pero no se sabe con exactitud cuándo será esto, pues aún no hay una fecha confirmada. Esto se sabe porque actualmente el manga ya tiene suficiente material para adaptar:



La saga de Moro

El arco de Granola

Además, se encuentra en desarrollo la parte del Ultra Ego de Vegeta, lo que significa que aproximadamente existe contenido para crear más de 50 episodios nuevos para el popular anime. Se podría decir que el problema no sería que falte historia. Medios especializados creen que lo que falta es que alguien tome la batuta luego del fallecimiento de Akira Toriyama, pero no hay pruebas de ello.

¿Qué papel juega Dragon Ball Daima en el regreso de Dragon Ball Super?

Otra teoría que tienen los fans es que la serie de Dragon Ball Daima retrasó directamente el regreso de Super a la televisión. Lo creen probable porque este proyecto fue pensado como un especial para la celebración de la franquicia, lo que absorbió de una u otra forma gran parte de la atención. Sin embargo, esta serie ya no consume tiempo de la producción, por lo que se cree que actualmente Toei Animation ya se está dedicando a preparar el siguiente gran anuncio.

El misterioso proyecto de Beerus

Lo que sí se sabe es que una de las cosas que más emocionan a los fans es el anuncio reciente de Dragon Ball Super: Beerus. Dicha revelación se dio a conocer durante un evento especial de la franquicia, en el que se mostró el primer póster, el primer teaser y una nueva y llamativa animación. Todo apunta a que esta será una reinterpretación moderna de La Batalla de los Dioses con una calidad visual mucho más cinematográfica.