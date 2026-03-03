¿El final está cerca? Video conmemorativo muestra a Eiichiro Oda, creador de la obra llevando el secreto de One Piece al fondo del mar; se revelará terminado el arco narrativo

El mundo de One Piece acaba de recibir una gran noticia, pues se ha revelado que Eiichiro Oda, el creador de este manga y anime que le ha dado la vuelta al mundo, por fin, tras varias décadas ha escrito el tan esperado final de esta historia, por lo que han comenzado a surgir teorías sobre su próximo final.

A través de redes, se compartió un corto donde celebra la venta de más de 600 millones de copias y se ha mostrado a Eiichiro Oda escribir en una hoja de papel lo que es el One Piece, para finalmente arrancar la hija y meterla en un cofre, el cuál finalmente terminó al fondo del mar, como una clara referencia a lo que la historia de Luffy y compañía ha sido.

¿Cuándo se sabrá el final de One Piece?

En este mismo corto que conmemora esta gran obra, se ha explicado que la respuesta sobre lo que es “One Piece” será revelada hasta que la historia complete su arco narrativo, lo cuál no tiene una fecha definida y aunque se tenía previsto que esta historia terminara en 2026; recientemente han surgido rumores de que podría demorar al menos un par de años más.

Por ahora los fans han especulado sobre lo que podría ser el “One Piece”, donde tras este video, han comenzado a surgir teorías de que podría tratarse de algo más profundo que un objeto físico, trascendiendo a un mensaje que probablemente tome por sorpresa a más de uno, pues tras 29 años, este manga ha diversificado su historia en entregas de anime, películas e incluso series live-action.

¿Qué es el One Piece?

En este mismo video, Eiichiro detalló que él siempre ha sabido lo que es el "One Piece", secreto que ha mantenido resguardado por 30 años, aunque en diversas ocasiones ha explicado que este sí es una recompensa física y material, por lo que podría tener distintos significados en esta travesía de piratas.

Las expectativas han sido grandes, aunque muchos fans han tenido precaución, pues en el mismo manga se sabe que cuando Roger y su tripulación lo encontraron soltaron una carcajada, por ello el nombre de la Isla "Laugh Tale"... Lo que podría dar pie a muchas teorías sobre este gran secreto.