¡Escándalo en el mundo del manga! Acusan a la editorial Shogakukan de encubrir crímenes de un autor

El mundo del manga en Japón está envuelto en una crisis que sin duda está dando de qué hablar, ya que recientemente se ha dado a conocer que la editorial Shogakukan, conocida por títulos como Doraemon, Inuyasha, Detective Conan, Frieren: Beyond Journey's End, Ranma ½ y Urusei Yatsura, ha encubierto a un autor, el cual ha sido señalado de cometer crímenes contra menores.

Todo salio a la luz el pasado 20 de febrero del presente año cuando un tribunal del la ciudad de Sapporo en Japón, lenvanto una sentencia contra el mangaka Kasuki Kurita, el cual tendrá que pagar una indemnización de 11 millones de yenes, por daños fisicos y emocionales a un estudiante, al cual violento durante un periodo de 2016 a 2019, destacando que no es la primera vez que el autor tiene problemas con la ley, ya que en el 2020 había sido acusado por creación y portación de material explícito con menores.

Sin embargo, en 2020 la editorial Shogakukan había publicado un manga titulado Daten Sakusen bajo el seudónimo de Shoichi Yamamoto. Cuando salieron a la luz los crímenes contra menores del mangaka, la editorial pausó su publicación y en 2022 la canceló por completo alegando que Yamamoto pasaba por problemas de salud, pero la realidad es que estaba pasando por un fuerte proceso legal. Pero la editorial aquí no paró, pues en el mismo año se volvió a contratar al mangaka bajo otro seudónimo. Si bien la editorial ha lanzado un comunicado oficial donde anuncian que comenzarán investigaciones con sus trabajadores, el público y mangakas conocidos han comunicado su molestia a través de redes sociales.

Mangakas famosos que se han alzado contra la editorial Shogakukan

Tras esta fuerte polémica, han salido diversos mangakas de renombre a exigir justicia ante el encubrimiento de la editorial; entre los nombres más conocidos se encuentra One, escritor de One Punch Man, el cual ha dejado un mensaje contundente en su cuenta de X.

No podemos colaborar con quienes no pueden expresar claramente su enérgica condena de las agresiones sexuales contra menores. Por supuesto, esperaremos a que las partes involucradas hagan públicos los detalles. También me gustaría que Shogakukan los apoyara si toman tal medida.

Otro mangaka es Inio Asano, creador de Oyasumi Punpun. Asano exigió a la editorial que no tome esto como un "caso aislado" y se tomen las medidas pertinentes, ya que esto sin duda es un problema de la editorial.