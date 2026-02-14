Todo lo que se sabe del live action de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y su nueva adaptación

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sigue demostrando al mundo por qué se ha convertido en el rey. El anime ahora prepara un nuevo live action en formato musical que los fans podrán disfrutar en el teatro. La mala noticia es que esta nueva adaptación no llegará al cine o al mundo del streaming, pues se presentará exclusivamente en Japón.

El nuevo musical live action de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Aunque todos quisiéramos que este anime llegara a las salas de cine con un live action cinematográfico, lamentamos mucho informar que eso todavía no podrá ser una realidad. Aun así, y por si no lo sabías, en Japón han apostado por adaptar la saga en musicales teatrales con actores reales, algo muy popular que suele suceder con algunas franquicias del anime.

Qué es lo que se ve en las obras musicales live action de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Estas producciones son populares entre los fanáticos, pues recrean escenas de combate, hay mucho drama con muchas coreografías, efectos visuales y escenografías que, en el caso de Demon Slayer, simulan técnicas de respiración y batallas impresionantes contra demonios.

La llegada de La Fortaleza Infinita al teatro

Esta será la sexta obra de teatro que se realiza en Japón y en esta ocasión adaptará el arco de La Fortaleza Infinita junto con el entrenamiento previo de los cazadores de demonios. En el reparto principal se mantiene a los mismos actores que han salido en las anteriores presentaciones:



Shogo Sakamoto y Fu Takahashi como Tanjiro

y como Karen Takahashi como Nezuko

como Keisuke Ueda como Zenitsu

como Yugo Sato como Inosuke

¿Se podrá ver fuera de Japón?

Por ahora, no se podrá ver fuera del país del sol naciente. Al igual que las obras anteriores, solo tendrán fechas en aquel país, por lo que si tú quisieras vivir la experiencia, tendrías que viajar. Algunos fans esperan que pronto exista alguna grabación de la obra; sin embargo, es poco probable.

¿Qué sigue para Demon Slayer?

Por el momento no hay muchas noticias sobre las películas que faltan por salir de la trilogía del Castillo Infinito. Se estima que estas podrían salir en 2027 o en 2029; sin embargo, no hay mucha información al respecto. Y aunque muchos sueñan con un live action, tampoco se sabe si habrá una oportunidad como la tuvo One Piece.