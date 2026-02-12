México se convierte en epicentro del anime sinfónico con Demon Slayer en VIVO: cuándo y dónde será

Previo al concierto sinfónico de Demon Slayer, el cual se realizará este 24 de febrero en el Auditorio Nacional en la CDMX, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde sus organizadores destacaron que no es un evento más dentro de la agenda cultural, sino una producción con licencia oficial, desarrollada en coordinación con los titulares japoneses de la franquicia.

De acuerdo con Jaime Salinas de Ventix Espectáculos, esta nueva propuesta que combina sinfónica, interpretación y escenas forma parte de una tendencia global donde las grandes propiedades del anime llevan sus bandas sonoras a escenarios sinfónicos, ofreciendo a los fans una experiencia distinta.

Debido al gran auge que ha tenido el anime en México, el país ha comenzado a posicionarse como uno de los mercados más sólidos en América Latina.

¿Qué es el Sinfónico de Demon Slayer y qué podré ver ?

El Sinfónico de Demon Slayer, que está previsto como uno de los espectáculos más esperados por fans del anime, es un concierto en vivo donde la música original del anime se interpreta con una orquesta sinfónica mientras se proyectan escenas de la serie en pantallas gigantes.

Para esta edición, la Orquesta Sinfónica de Minería, considerada una de las agrupaciones más prestigiosas del país, será la encargada de interpretar los temas más relevantes del primer arco de Demon Slayer.

Asimismo, se indicó que como parte distintiva del evento será la participación de la mexicana Santiago Ruiz, quien es de los pocos músicos que interpreta con la shakuhachi y la shinobue, flautas tradicionales japonesas esenciales en la identidad sonora de la serie.

Esta tecnología permitirá proyectar escenas del anime con una definición y luminosidad superiores, generando una experiencia inmersiva que acompaña la ejecución orquestal en vivo. La combinación entre imagen y música busca transportar al espectador directamente al universo de la serie.

La duración aproximada del espectáculo será de dos horas, incluyendo intermedio; además, destacaron que para aquellos que quieran llevar cosplay, deben considerar no llevar objetos voluminosos. Ya que no podrán ingresar a la sala.

Para aquellos que de igual modo quieran sumar accesorios a su colección, se reveló que habrá venta de merch. ¿Estás listo para vivir esta experiencia?