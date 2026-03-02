Muere Hideaki Hatta, pilar de Kyoto Animation y leyenda del anime

Este 2 de marzo se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Hideaki Hatta, cofundador y presidente de Kyoto Animation, a la edad de 76 años tras una enfermedad. De acuerdo con un comunicado que dio a conocer el estudio, Hatta habría perdido la vida el pasado 16 de febrero de 2026.

Asimismo, se dio a conocer que tras la partida del icónico director japones, Shinichiro Hatta asumió de inmediato el cargo de presidente y CEO de la compañía,

¿Quién era Hideaki Hatta, fundador de Kyoto Anime?

Tras esta triste noticia el mundo del anime despide a uno de sus titanes más respetados y queridos, recordando que su legado transformó para siempre la industria con una visión centrada en el talento humano y la excelencia artística dando entrada a la animación moderna en Japón.

En 1985 Hatta fundó Kyoto Animation junto a su esposa Yōko Hatta, transformando lo que comenzó como un pequeño taller de subcontratación en uno de los estudios más prestigiosos y admirados del mundo. KyoAni (Kyoto Animation) conquistó audiencias globales por su animación que profundizaba en historias humanas y la vida cotidiana.

Asimismo, Hideaki fue reconocido por manmtener un lema inquebrantable durante su tiempo que lidero la empresa, más de cuatro décadas, donde destacaban las palabras: “Creando juntos” (Creating Together), esto con el fin de impulsar una filosofía empresarial que priorizaba el bienestar de los animadores.

Franquicias icónicas como The Melancholy of Haruhi Suzumiya y K-On! se convirtieron en referentes culturales, marcando a toda una generación de fanáticos del anime y consolidando al estudio como sinónimo de calidad y emoción.