Luto en el anime: Muere Masako Ikeda, una de las voces más queridas de todo el mundo

Este viernes amanecimos con la triste noticia de que la actriz de doblaje y narradora, Masako Ikeda había fallecido el pasado 03 de marzo a la edad de 87 años, dejando un gran legado dentro del mundo del anime y demás proyectos que enmarcaron sus carrera como una de las voces más reconocidas del entretenimiento japonés.

Los personajes de Masako son bastante queridos por fanáticos de todo el mundo, siendo que esta actriz generalmente prestaba su voz a personalidades elegantes, maternales e intrépidas, por lo que probablemente la habrás escuchado más de una vez, incluso era una de las personalidades más seguidas en esta rama, dejando un gran legado dentro de la industria del doblaje.

¿Cuáles fueron los personajes más populares de Masako Ikeda?

Esta artista llegó a millones de personas en la llamada época de oro del anime, siendo que hoy en día hay quienes prefieren su doblaje al de otros idiomas, pues su interpretación en cada proyecto fue icónico, donde se destacan muchos animes e incluso videojuegos.

Dentro de su basta carpeta de proyectos, podemos encontrar su participación en los siguientes personajes:



Maetel - Galaxy Express 999

Nodoka Saotome (la madre de Ranma) - Ranma ½

La abuela de Kairi - Kingdom Hearts

Minó - Hunter x Hunter

Hydaelyn y la Nube de Oscuridad - Final Fantasy

Reika “Madame Butterfluy” Riūzaki - Aim for the Ace!

¿De qué murió Masako Ikeda?

Primeros reportes de la agencia que la representaba, señalan que la querida actriz habría fallecido debido a un derrame cerebral, aunque sus familiares y grupo cercano se han mantenido reservados a mayores detalles sobre las causas de muerte.

Se sabe que en esta semana se celebró una vigilia y se llevaron a cabo los funerales correspondientes, tal como era su voluntad, donde solo personas cercanas tuvieron acceso, lejos de algún tema mediático, pues por ahora no se sabe si tendrá alguna ceremonia conmemorativa, por lo que se espera a los planes de su equipo de trabajo.

