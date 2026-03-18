Luto en el anime: Confirman la muerte de Seiyuu Yonehiko, popular por su trabajo en el doblaje de Dragon Ball, Saint Seiya, Pokémon, Mazinger Z y más

Este miércoles 18 de marzo se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Seiyuu Yonehiko, uno de los actores de doblaje más populares y queridos de todo Japón, quien ha dejado un gran vacío dentro del mundo del anime tras varias décadas dedicando su vida a este arte.

Yonehiko ganó gran popularidad desde la década de los 60’s y prácticamente le tocó ver el nacimiento y auge de la cultura del anime, siendo su voz una de las más conocidas, pues estuvo en activo casi 50 años, dejando ver su compromiso con su trabajo, donde podemos verlo en obras como Pokémon, Mazinger Z, One Piece e incluso Saint Seiya.

¿Cuáles fueron los trabajos más populares de Seiyuu Yonehiko?

Hablar de la carrera de Seiyuu Yonehiko, es hacer un repaso por una gran cantidad de producciones que le han dado la vuelta al mundo, aportando parte de su talento y su personalidad en cada personaje, donde podemos destacar a los siguientes animes:



Kinnikuman: En este anime dio vida a Buffaloman, Terryman y al Comandante de la Armada de los Siete Mares.

En este anime dio vida a Buffaloman, Terryman y al Comandante de la Armada de los Siete Mares. Mazinger Z: Fue Miisato y varios mecas del Dr. Hell.

Fue Miisato y varios mecas del Dr. Hell. Dragon Ball Z: Fue Ginyu tras su cambio de cuerpo con Goku, además de algunas voces secundarias.

Fue Ginyu tras su cambio de cuerpo con Goku, además de algunas voces secundarias. Saint Seiya: Prestó su voz a Mitsumasa Kido, abuelo de Saori, quien estuvo a cargo del orfanato de los chicos.

Prestó su voz a Mitsumasa Kido, abuelo de Saori, quien estuvo a cargo del orfanato de los chicos. Doraemon: Desde sus inicios dio vida a personajes secundarios a lo largo de las décadas.

Desde sus inicios dio vida a personajes secundarios a lo largo de las décadas. Pokémon: Tuvo bastantes apariciones secundarias tanto en el anime como en las películas.

¿De qué murió el actor de doblaje Seiyuu Yonehiko?

De acuerdo con primeros reportes, el actor habría fallecido el pasado jueves 05 de marzo debido a una neumonía a la edad de 94 años, dejando un gran vacío dentro del mundo del anime.

Por ahora, no se sabe si Yonehiko tendrá algún homenaje tras cinco décadas prestando su voz a diversos proyectos reconocidos mundialemnte.

