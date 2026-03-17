Muere Yukie Maeda, querida actriz de voz de “Naruto” e “Inuyasha”, tras anunciar su retiro por terrible enfermedad
El entretenimiento está de luto. Muere Yukie Maeda, actriz de voz de “Naruto” e “Inuyasha”, a los 52 años; luego de anunciar su retiro por una terrible enfermedad.
El mundo del entretenimiento está de luto. Muere a los 52 años Yukie Maeda, querida actriz de voz japonesa, famosa por prestar su voz a personajes de videojuegos, como “Naruto”, y en series como “Inuyasha”. Maeda perdió la vida el pasado 9 de marzo, no obstante, su familia apenas compartió la noticia a través de un comunicado de despedida vía redes sociales. La artista había anunciado su retiro del doblaje a finales de febrero, debido a una terrible enfermedad.
¿De qué murió Yukie Maeda?
En octubre de 2025, Yukie Maeda reveló que fue diagnosticada con sarcoma maligno; un tipo de cáncer que se origina en los tejidos conectivos del cuerpo. Si bien la artista compartió que estaba recibiendo tratamiento, tan sólo cuatro meses después, anunció su retiro de la industria debido al avance de la enfermedad. Un par de semanas más tarde, perdió la vida. Yukie Maeda “partió tranquilamente, con una sonrisa que era muy propia de ella”, aseguró la familia a través del comunicado.
“Soy la hermana menor de Yukie Maeda. Gracias de todo corazón por el cariño y el apoyo que le han brindado a mi hermana. Ella, que luchaba contra una enfermedad, falleció en paz el 9 de marzo. Incluso después de retirarse del doblaje en febrero, se mantuvo optimista y falleció con esa sonrisa tan característica de ella. Muchísimas gracias por todo su apoyo hasta ahora”, se lee en el comunicado compartido vía X.
フォロワーの皆さまへ。— 前田ゆきえ (@YukieMaeda) March 14, 2026
前田ゆきえの妹です。
いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちました。2月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました。これまで支えてくださり本当にありがとうございました。
¿Quién era Yukie Maeda, querida actriz de voz japonesa?
Yukie Maeda fue una de las voces más queridas en la industria del entretenimiento en Japón. Nacida un 14 de octubre de 1973 en la prefectura de Nara, Maeda destacó por prestar su voz para diversos personajes de anime y videojuegos. Su pasión por el doblaje la llevó a desarrollar una fructífera carrera de casi tres décadas.
“Naruto”, “Inuyasha” y más: estos son los proyectos para los que Yukie Maeda prestó su voz
Yukie Maeda hizo voces de fondo para uno de los videojuegos de “Naruto”, además de interpretar a icónicos personajes de series como “Inuyasha” (Getsu), “Blood +” (Alison), “Detective Conan” (Kanako Miyahara) y “Dokkoider - Viviendo en el apartamento cósmico” (Hana Hajime), por mencionar algunos.
Descanse en paz, Yukie Maeda.