Muere Yukie Maeda, querida actriz de voz de “Naruto” e “Inuyasha”, tras anunciar su retiro por terrible enfermedad

El mundo del entretenimiento está de luto. Muere a los 52 años Yukie Maeda, querida actriz de voz japonesa, famosa por prestar su voz a personajes de videojuegos, como “Naruto”, y en series como “Inuyasha”. Maeda perdió la vida el pasado 9 de marzo, no obstante, su familia apenas compartió la noticia a través de un comunicado de despedida vía redes sociales. La artista había anunciado su retiro del doblaje a finales de febrero, debido a una terrible enfermedad.

¿De qué murió Yukie Maeda?

En octubre de 2025, Yukie Maeda reveló que fue diagnosticada con sarcoma maligno; un tipo de cáncer que se origina en los tejidos conectivos del cuerpo. Si bien la artista compartió que estaba recibiendo tratamiento, tan sólo cuatro meses después, anunció su retiro de la industria debido al avance de la enfermedad. Un par de semanas más tarde, perdió la vida. Yukie Maeda “partió tranquilamente, con una sonrisa que era muy propia de ella”, aseguró la familia a través del comunicado.

“Soy la hermana menor de Yukie Maeda. Gracias de todo corazón por el cariño y el apoyo que le han brindado a mi hermana. Ella, que luchaba contra una enfermedad, falleció en paz el 9 de marzo. Incluso después de retirarse del doblaje en febrero, se mantuvo optimista y falleció con esa sonrisa tan característica de ella. Muchísimas gracias por todo su apoyo hasta ahora”, se lee en el comunicado compartido vía X.

¿Quién era Yukie Maeda, querida actriz de voz japonesa?

Yukie Maeda fue una de las voces más queridas en la industria del entretenimiento en Japón. Nacida un 14 de octubre de 1973 en la prefectura de Nara, Maeda destacó por prestar su voz para diversos personajes de anime y videojuegos. Su pasión por el doblaje la llevó a desarrollar una fructífera carrera de casi tres décadas.

“Naruto”, “Inuyasha” y más: estos son los proyectos para los que Yukie Maeda prestó su voz

Yukie Maeda hizo voces de fondo para uno de los videojuegos de “Naruto”, además de interpretar a icónicos personajes de series como “Inuyasha” (Getsu), “Blood +” (Alison), “Detective Conan” (Kanako Miyahara) y “Dokkoider - Viviendo en el apartamento cósmico” (Hana Hajime), por mencionar algunos.

Descanse en paz, Yukie Maeda.