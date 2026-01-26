Nuevos Funko Pop de Pokémon 2026: Pikachu, Venusaur, Zoroark y más figuras en preventa

Hay buenas noticias para los fans de Pokémon y Funko Pop, y es que las nuevas figuras ya están en preventa. La verdad es que estos están tan bonitos que es imposible verlos y no pensar en que los necesitas en tu colección. La nueva serie incluye a Pikachu y Venusaur en versiones más grandes y realizando sus ataques, además de traer para los fans personajes como Ivysaur, Zoroark, Electabuzz, Magmar y Goomy, lo que hace que esta colección se sienta como una mezcla perfecta para golpear duro en la nostalgia de los fans veteranos.

Los Funkos “Premium” son los más llamativos

Los dos que se están robando TODA la atención son, sin duda alguna: Pikachu, quien se encuentra realizando un ataque eléctrico, y el poderoso Venusaur usando sus látigos. Lo especial aquí es que ambos son Funko Pop! Premium, lo que significa que no son el tamaño clásico: miden aproximadamente 4.5 pulgadas, en lugar de las 3.75 de los estándar. En pocas palabras, son más grandes e imponentes, por lo que no pueden faltar en tu colección.

|Crédito: Captura de Pantalla de Amazon

Los nuevos Funkos de Pokémon para tu colección

Espérate, antes de pasar la tarjeta para la preventa, estas figuras prémium no son todo lo que habrá. También llegan Funkos normales como los que ya conoces, pero no por eso son menos hermosos que los ya mencionados:



Ivysaur

Zoroark

Electabuzz

Magmar

Goomy

La línea de Pokémon sin duda es una de las más bonitas de Funko Pop, pues aunque muchos coleccionistas suelen rechazar estas figuras por los ojos negros, la verdad es que funcionan bastante bien con las criaturas de bolsillo. Los colores brillantes y las formas simplificadas se sienten como una versión bastante adorable y compatible con lo que ves en los juegos.

¿Dónde se pueden comprar y cuándo salen los Funko Pop de Pokémon?

Hasta este momento se ha revelado que las figuras de Pokémon de Funko Pop salen el 16 de marzo de 2026. Sin embargo, ya puedes adquirir la tuya en la preventa en Amazon. Si eres coleccionista de hueso colorado, te recomendamos apartar la tuya lo antes posible, ya que este tipo de figuras suelen volar rápidamente y después aparecen al triple de su precio en reventa.

Toma en cuenta que los primeros en agotarse serán Pikachu y Venusaur, a pesar de ser ligeramente más caros por ser prémium. Por el momento, el tercero en discordia es Zorak. ¿A ti cuál te gusta más?