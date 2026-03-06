Ni Superman pudo con Luffy: One Piece alcanza 600 millones de copias y marca un nuevo récord mundial

El manga ha demostrado ser un fenómeno global en el entretenimiento y recientemente volvió a demostrar su gran impacto, pues One Piece, la emblemática obra creada por Eiichiro Oda, acaba de alcanzar un nuevo hito en la historia del entretenimiento al superar las 600 millones de copias en circulación en todo el mundo, cifra con la que se posiciona oficialmente como la novela gráfica más vendida de todos los tiempos, incluso superando a Superman.

El pasado 3 de marzo del 2026, se confirmó que la serie alcanzó la cifra histórica gracias a la publicación del volumen 114 sacado en Japón. Con este logro, la aventura de Luffy y los Piratas Sombrero de Paja, supera las estimaciones históricas de venta de Superman, el superhéroe de DC Comics que durante décadas se mantuvo como el referente de la industria.

¿Cuántas copias ha vendido One Piece en el mundo?

De acuerdo con lo que se ha confirmado de manera oficial, el manga ha superado los 600 millones de copias en circulación, lo que refleja el impacto de la obra a nivel mundial, solo con 450 millones de copias en Japón y más de 150 millones de copias en el resto del mundo. Sin duda, esta cifra consolida a One Piece como el manga más exitoso de la historia.

Cómo logró One Piece superar a Superman

Durante años, Superman, de la casa DC Comics, mantenía este récord, pues desde 1938 se mantuvo con estimaciones cercanas a los 600 millones de copias vendidas, incluyendo todas sus ediciones y series.

No obstante, lo más sorprendente del caso de One Piece es la velocidad con la que logró alcanzar cifras similares, pues mientras Superman construyó su legado durante casi nueve décadas, el Manga ha conseguido superar este nivel en menos de 30 años.

Desde su debut en 1997, la historia de Luffy ha superado los 1,000 capítulos y más de 100 volúmenes recopilatorios, consolidando una base de fans que abarca prácticamente todo el planeta.

El universo de One Piece sigue creciendo

Cabe mencionar que el éxito del manga no se limita únicamente al manga, pues hoy en día cuenta con: Una serie de anime con más de mil episodios, películas animadas, videojuegos, merchandising global y una adaptación live-action.

El curioso video con el que Eiichiro Oda celebró el récord

Eiichiro Oda, recientemente, volvió a llamar la atención internacional en un curioso video en el que el autor declaró que el final de la obra y el secreto mejor guardado del manga ya está escrito en un papel y hundido en el fondo del mar, como si de un verdadero tesoro pirata se tratara.