Película de Rimuru Tempest: cuándo sale y dónde ver ‘That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas del mar celeste’

La película “That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas del mar celeste” está por estrenarse en México, trayendo de regreso a Rimuru Tempest después de 2 años de espera en la pantalla grande.

De acuerdo con Crunchyroll, encargados de distribuir la película, el estreno será en cines de México este 30 de abril y contará con doblaje en castellano o versión subtitulada, según prefieran los fans.

Este largometraje complementará la serie que estrenó su temporada 4 en la plataforma de streaming el pasado 3 de abril. Sin embargo, señalan que no es canon y que se trata de una historia independiente, aunque vale la pena.

¿De qué trata la película “That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas del mar celeste”?

La película cuenta la historia de Rimuru y sus compañeros, quienes se embarcan una aventura en una isla privada que pertenece ena la emperatriz celestial Elmesia, líder de la nación élfica.

Aunque al inicio disfrutan de unas vacaciones tras la inauguración de Tempest, todo cambia cuando llega una mujer misteriosa llamada Yura, provocando un incidente que lo cambiará todo.

“That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas del mar celeste” se estrena el 30 de abril en México.|(ESPECIAL/Sony Pictures)

La historia está basada en las novelas ligeras de Fuse, bajo la dirección de Yasuhito Kikuchi.

¿De qué trata el anime “Tensei Shitara Slime Datta Ken”?

El anime “Tensei Shitara Slime Datta Ken” es una fantasía que cuenta la historia de Satoru Mikami, un oficinista de 37 años que odiaba su trabajo y su vida. Un día muere y reencarna en un nuevo mundo como un slime llamado Rimuru Tempest, quien tiene habilidades especiales para absorber poderes. Su destino es construir una nación pacífica con monstruos de diversas razas, según la sinopsis oficial.

Hasta ahora, el anime tiene 4 temporadas confirmadas, pero se espera que se extienda a una más para adaptar la serie literaria.

Sin duda, se trata de un estreno muy esperado por parte de los fans del anime y manga, que ahora tendrán una buena película para disfrutar al final del mes de abril.