¡Hazte entrenador constructor! Revelan los primeros sets oficiales de Pokémon y LEGO

El día soñado por millones de fans finalmente está aquí. Así es, ya revelaron los primeros sets oficiales de Pokémon y LEGO y sí, son exactamente tan espectaculares como los fans imaginaban. The LEGO Group y The Pokémon Company International confirmaron que la colección debutará el próximo 27 de febrero de 2026, una fecha bastante simbólica para la franquicia. Con este set, podrás construir a algunos de los Pokémon más icónicos de la historia.

Pokémon y LEGO: una colaboración histórica

Esta alianza es todo lo que alguna vez los fans pidieron, pues une a dos gigantes de la cultura pop que comparten algo clave: generaciones de fans que crecieron jugando, imaginando y coleccionando. Como ambas empresas conocen bien a su público, se sabe que los sets están pensados tanto para exhibición como para brindar una experiencia de construcción. De esta forma, tanto niños como coleccionistas adultos podrán disfrutar de la nostalgia bloque por bloque.

Welcome to the world of LEGO Pokémon! ⚡ Are you ready to catch & build them all? 🍃🔥💧#Pokemon #LEGO #LEGOPokemon pic.twitter.com/pX4bUBrVYj — Pokémon @ Lumiose City 🥐 (@Pokemon) January 12, 2026

Set Pikachu y Pokébola: energía pura

El set LEGO Pokémon: Pikachu y Pokébola incluye 2,050 piezas y recrea a uno de los Pokémon más icónicos de la franquicia, el cual claramente no podía faltar, Pikachu.

Este set incluye una base con forma de rayo, efectos especiales que simulan la energía eléctrica del Pokémon y, obviamente, un guiño para fans de hueso colorado: el número 25 oculto, en referencia directa a su entrada en la Pokédex. Esta pieza puede exhibirse en pose dinámica o en versión más relajada y, sin duda, es ideal para colocar dentro de unas vitrinas.

Venusaur, Charizard y Blastoise: el set definitivo

Este es, en definitiva y sin exagerar, uno de los sets decorativos más grandes en la historia de LEGO. Cuenta con 6,838 piezas y reúne a las evoluciones finales de los starters de Kanto: Venusaur, Charizard y Blastoise.

Cada una de las figuras está articulada, fiel al diseño original y puede colocarse individualmente o en conjunto sobre una base que representa su naturaleza de cada uno. Este es un set especial que claramente va dirigido al coleccionista premium.

Eevee: pequeño, adorable y articulado

Otro de los favoritos y que no podía faltar es el set de Eevee. Este cuenta con 587 piezas y apuesta completamente por la ternura y la expresividad de este pequeño Pokémon. Cuenta con cabeza, cola y extremidades móviles que permiten múltiples poses.

Fecha de lanzamiento y preventa

Si te gustaría tenerlos en tu colección, los sets ya están disponibles en preventa a través de los canales oficiales de LEGO y llegarán a tiendas físicas y distribuidores participantes el 27 de febrero de 2026.

¿Estás listo?