Super Campeones: Rumbo al Mundial | Capítulos 1 y 2 | Un camino de Sueños
¿Te perdiste el primer capítulo de Super Campeones: Rumbo al Mundial? Disfruta de esta aventura junto a Oliver Atom y el resto de sus amigos a través de Azteca 7.
Oliver Atom está viviendo el sueño y no puede evitar recordar todos aquellos momentos que lo llevaron a convertirse en el jugador de futbol que siempre soñó ser. Descubre junto a él cómo fue que descubrió y construyó su pasión por el futbol gracias a las personas que lo apoyaron y enseñaron.