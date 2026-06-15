Super Campeones: Rumbo al Mundial | Capítulos 7 y 8 | La estrella de cristal
¿Te perdiste el capítulo de Super Campeones de hoy? Oliver Atom se enfrentará a Andy, un rival de un gran corazón en el campo de juego, pero con una gran debilidad.
Andy Johnson tiene un problema en el corazón, por lo que no puede estar en el campo de juego más de 10 minutos. Sin embargo, sueña con enfrentarse con el rival más grande de todos, Oliver Atom, y vencerlo. El equipo de Oliver no puede permitirse perder y su equipo se unirá para ser el mejor equipo.