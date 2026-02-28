¡CONFIRMADO! La cuarta temporada del anime Tokyo Revengers se estrenará este 2026

El mundo del anime está en su punto cúspide y esta vez Disney nos trajo una premisa que sin duda los más otakus pandilleros llevamos esperando, ya que por fin confirmaron para este 2026 la cuarta temporada de Tokyo Revengers de la productora LIDENFILMS, en la cual veremos adaptada la saga de Las Tres Deidades, escrita por el mangaka Ken Wakui, cerrando así la historia de Takemichi, Mikey y los miembros de la Tokyo Manji Gang.

¿De qué trata el anime de Tokyo Revengers?

El anime es una adaptación de manga del pandillero y mangaka Ken Wakui, el cual nos habla de la historia de Takemichi Hanagaki, un joven fracasado de 26 años, el cual tiene que buscar la manera de viajar al pasado para poder rescatar a su preciada novia Hinata Tachibana de ser asesinada por la banda Tokyo Manji, utilizando saltos en el tiempo donde tendrá que tomar decisiones para cambiar el futuro, creando un efecto mariposa que no le da el resultado esperado.

Personajes de Tokyo Revenger

En la trama conocemos personajes importantes que ayudarán a Takemichi a elegir el rumbo de su vida, reconociendo el dolor de sus compañeros y respetándolos.