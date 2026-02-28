¡CONFIRMADO! La cuarta temporada del anime Tokyo Revengers se estrenará este 2026
¡Mikey está de vuelta este 2026 con toda la Tokyo Manji Gang y sin duda veremos un desenlace épico!
El mundo del anime está en su punto cúspide y esta vez Disney nos trajo una premisa que sin duda los más otakus pandilleros llevamos esperando, ya que por fin confirmaron para este 2026 la cuarta temporada de Tokyo Revengers de la productora LIDENFILMS, en la cual veremos adaptada la saga de Las Tres Deidades, escrita por el mangaka Ken Wakui, cerrando así la historia de Takemichi, Mikey y los miembros de la Tokyo Manji Gang.
¿De qué trata el anime de Tokyo Revengers?
El anime es una adaptación de manga del pandillero y mangaka Ken Wakui, el cual nos habla de la historia de Takemichi Hanagaki, un joven fracasado de 26 años, el cual tiene que buscar la manera de viajar al pasado para poder rescatar a su preciada novia Hinata Tachibana de ser asesinada por la banda Tokyo Manji, utilizando saltos en el tiempo donde tendrá que tomar decisiones para cambiar el futuro, creando un efecto mariposa que no le da el resultado esperado.
Personajes de Tokyo Revenger
En la trama conocemos personajes importantes que ayudarán a Takemichi a elegir el rumbo de su vida, reconociendo el dolor de sus compañeros y respetándolos.
- Takemichi Hanagaki: El protagonista que viaja en el tiempo para salvar a Hinata.
- Manjiro "Mikey" Sano: El líder invencible de la Tokyo Manji Gang.
- Ken "Draken" Ryuguji: Subcomandante de la ToMan y amigo fiel de Mikey.
- Chifuyu Matsuno: Capitán de la primera división y aliado más cercano de Takemichi.
- Hinata Tachibana: Interés amoroso de Takemichi y núcleo emocional de la trama.
- Naoto Tachibana: Hermano de Hinata, ayuda a Takemichi a viajar al pasado.
- Tetta Kisaki: El principal antagonista y manipulador detrás de los conflictos.
- Keisuke Baji: Fundador de la ToMan y ex-capitán de la primera división.
- Takashi Mitsuya: Capitán de la segunda división, conocido por su lealtad y diseño de moda.
- Kazutora Hanemiya: Miembro fundador de la ToMan, vinculado a Valhalla.