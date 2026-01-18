Estos son TODOS los Estrenos Platinum que podrás ver GRATIS en Azteca 7 este 2026

¡Diversión asegurada para grandes y pequeños! En Azteca 7 nos encanta consentirte y llevar el entretenimiento al siguiente nivel. Por ello, hemos preparado una IMPERDIBLE selección de estrenos Platinum para este 2026, con los que podrás adentrarte en distintas galaxias, explorar las profundidades del océano e, incluso, ser parte de las misiones más peligrosas y emocionantes. Tú encárgate de los snacks y de reunir a tus seres queridos. Nosotros llevamos la diversión, acción y aventura directo a tu pantalla.

¿Cuáles serán los estrenos Platinum de Azteca 7 en 2026? Estas son las películas que podrás ver GRATIS

¡Una programación diseñada para todos los gustos y edades! Los estrenos Platinum de este año incluyen desde grandes éxitos que conquistaron la taquilla, hasta emotivas historias para los más pequeños, e increíbles películas de acción y aventura que mantendrán a los más grandes al borde de su asiento. A continuación, te compartimos todos los estrenos que podrás ver en la pantalla Platinum de Azteca 7 a lo largo de este 2026:



Lightyear

Avatar: The Way of Water

Los Indestructibles 4

Wakanda Por Siempre

La Sirenita

Black Adam

Thor: Love and Thunder

Guardianes de la Galaxia Volumen 3

¿Cómo, cuándo y dónde ver los estrenos Platinum de Azteca 7?

Por el momento, no se han confirmado las fechas ni los horarios de estreno para las funciones Platinum. Sin embargo, toda la información y novedades relacionadas con nuestra cartelera se darán a conocer a través de las redes sociales de Azteca 7. Te invitamos a estar al pendiente de nuestras publicaciones, así como de nuestra programación habitual, donde podrás encontrar anuncios, actualizaciones y todos los detalles necesarios para cada uno de los estrenos.

Todos los estrenos Platinum podrán seguirse completamente GRATIS a través del canal de Azteca 7. Si no cuentas con televisión, ¡no te preocupes! Nosotros pensamos en todo. Estas cintas también serán transmitidas, al mismo tiempo, en el sitio web oficial de Azteca 7 Platinum , así como la app móvil de TV Azteca En Vivo. ¡No hay pretextos para disfrutar de una buena película!