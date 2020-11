FOTOS | Chadwick Boseman, una leyenda de la vida real. Siempre será recordado como Pantera Negra.

¡Wakanda, por siempre! Pantera Negra es el estreno Platinum de Azteca 7. Sigue el ascenso al trono de T’Challa, después de la muerte del rey T’Chaka. ¿Será el heredero que Wakanda merece?

Chadwick Boseman es originario de Carolina del Sur, Estados Unidos. Nació el 29 de noviembre de 1976 y lamentablemente falleció en agosto de 2020, a causa de cáncer de colon. Sus últimos años los vivió en el centro de los reflectores gracias a su incursión en el MCU, como Pantera Negra.

Sus primeros acercamientos con la industria del cine no sólo eran deseos de actuar, sino que se recibió de la Universidad de Howard con un título en dirección cinematográfica. Entre sus primeras actuaciones, se encuentran participaciones en series de televisión como Third Watch y All My Children, para este último tuvo problemas con los productores, debido a que se sentía inmerso en estereotipos raciales que se deben erradicar. Antes de su salto a la pantalla grande, también fue instructor de drama en el Centro Schomburgk para la Investigación de la Cultura Negra en Nueva York.

En 2008 se decidió a seguir con sus propósitos actorales y apareció en series como La ley y el orden y CSI. También hizo su debut formal en el cine con la película The Express: The Ernie Davis Story. Esto le permitió seguir desarrollándose en diferentes proyectos, hasta que en 2016 llegaría la oportunidad de alcanzar a más audiencia.

Su participación en Civil War (2016) como T’Challa, le conseguiría su protagónico como Pantera Negra en 2018, además de aparecer en Infinity War ese mismo año. Black Panther significó mucho para el actor y también para la comunidad afroamericana, debido a que por fin se sintieron ampliamente representados en este género de películas. Boseman no sólo fue un representante en el cine, fue un activista en la vida real. Constantemente luchaba por sus derechos y por los de su comunidad. Incluso participaba activamente en las manifestaciones, como las que se hicieron a causa del asesinato de George Floyd.