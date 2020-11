FOTOS | ¿Mark Ruffalo tenía miedo de interpretar a Hulk? Descubre qué lo hizo cambiar de opinión.

Hulk aparece en el estreno Platinum, Thor 3: Ragnarok, la más reciente entrega del superhéroe nórdico.

Cuando Joss Whedon buscó a Mark Ruffalo para formar parte de Los Vengadores en 2012, el actor no se sentía la mejor opción para interpretar a Hulk en el MCU, ya que no tenía experiencia con la tecnología que captura los movimientos. En el casting, no sólo fue llamado por el director, también era requerido por Robert Downey Jr.

“Estaba asustado. Realmente estaba asustado, sigo asustado. El aspecto tecnológico lo hizo realmente complicado para mí. Siempre tengo problemas al respecto.”

–Mark Ruffalo.

¿De dónde vienen todos estos miedos a la hora de enfrentar un desafío? Durante su adolescencia, Ruffalo tuvo problemas en la escuela a causa de su dislexia y TDAH, además de la depresión que se le desarrolló; algo que le dificultó encajar con sus compañeros. Años más tarde se mudaría a Los Ángeles, un lugar donde finalmente encajó con todos sus inconvenientes y así se presentó para su audición en la Stella Adler Studio of Acting. A su salida de la escuela de actuación, encontró diversos papeles pequeños con los cuales se mantuvo en el ojo público.

“Pero mi lema es hacer del miedo tu amigo. Sigue orillándote hacia esos lugares donde te sientes asustado o desafiado”

–Mark Ruffalo.

Hulk es de los Vengadores que no tienen una película propia, aunque se cree que se podría desarrollar una, nunca se ha confirmado la producción.

“Sería interesante llenar todos esos huecos que ocurrieron durante todas estas películas”.

–Mark Ruffalo.