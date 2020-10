FOTOS | ¿Quién le da vida a Deadpool? Ryan Reynolds, actor, productor y empresario, conoce más de su carrera.

Estreno Platinum trae la irreverencia de Deadpool 2. No es un héroe pero tampoco es un villano, descubre qué lo ha hecho ser una dualidad entre el bien y el mal.

Ryan Reynolds ha pasado de las comedias románticas a la acción con Deadpool. Cuya cinta lo dejó explotar su lado cómico y ácido, además de ser productor y guionista. El actor de origen canadiense nació un 23 de octubre de 1976. A sus todavía 43 años, ha contraído nupcias en dos ocaciones; la primera con Scarlett Johansson y la última con la protagonista de Gossip Girl, Blake Lively, con quien tiene 3 hijas.

Ha participado en diversos proyectos de cine y televisión, que van desde la década de los años 90. Fue en 1997 cuando se dio a conocer con ‘Life during wartime’, de ahí siguió consiguiendo papeles menores que lo mantuvieron en el ojo público y en Hollywood.

Su primer acercamiento al mundo de los superhéroes no fue Linterna Verde (2011), sino en X-Men Orígenes: Wolverine en 2009, ahí interpretó a Wade Wilson, quien termina siendo un instrumento teletransportador por Stryker, tal cual era el inicio de Deadpool –y no como se retrata en la primera película, siendo diagnóstico de cáncer–. La popularidad ante la audiencia no sólo es suerte y un duro camino de la actuación. Sino que ha sabido venderse y explotar su imagen, con un poco más de 36 millones de seguidores en Instagram y otros 16 millones de Twitter, ha conseguido ser viral gracias a su sentido del humor.

El éxito de Reynolds es tan grande, que la revista Forbes lo ubica como el segundo actor mejor pagado de Hollywood, no sólo por su carrera actoral, también por su faceta empresarial en el rubro de bebidas alcohólicas. Además invirtió en la compañía de telefonía inalámbrica Mint Mobile; intenta ser de los primeros en hacer de esta tecnología, un producto más accesible.

Ryan Reynolds junto a George Dewey –un gigante de la publicidad–, decidieron aliarse como la dupla que encabeza la agencia de publicidad Maximum Effort Productions, dicha compañía fue la encargada de llevar el marketing alrededor de Deadpool 2, y por supuesto, esta también lleva el resto de la imagen corporativa de todas sus empresas.