FOTOS | Razones por las que amamos a Chris Hemsworth, actor que protagoniza Thor: Ragnarok.

Thor hijo de Odín, dios del trueno, heredero de Asgard, protector de Midgar… Llega a la pantalle de estreno Platinum con Thor: Ragnarok, la tercera entrega del superhéroe nórdico.

Chris Hemsworth es originario de Melbourne, Asutralia. Nació un 11 de agosto de 1983, proviene de una familia de actores, sus hermanos también ejercen la profesión; Liam su hermano menor y Luke, su hermano mayor. Su debut actoral fue en la televisión australiana con series como The Saddle Club y Fergus McPhail.

El papel que lo lanzaría a la fama fue Kim Hyde en la serie Home and Away y con el que ganó popularidad, más tarde participó en Dancing with the Stars. En 2009 el estrellato en Hollywood se consumaría con su participación como George Girk en Star Trek. Los papeles continuaron llegando hasta que Marvel le ofreció interpretar a Thor, personaje que lo hizo entrar al universo cinematográfico de los superhéroes en 2011.

Thor es el personaje con el que la mayoría de la gente lo recordará el resto de su carrera, pero también ha sabido explotar otras áreas de su vida. En Instagram luce un equilibrio entre su trabajo y su vida privada. Un balance que logra gracias al ejercicio y horas de meditación, además de pasar tiempo de calidad en familia. Su matrimonio con Elsa Pataky es de los más reconocidos en el mundo de las celebridades, ambos comparten tres hijos.

Ahora sí, ¿qué lo hace tan encantador? Además de su 1.90 y musculatura envidiable, el actor australiano posee otros atributos. Sabe bailar y no tiene miedo al ridículo. Es un padre involucrado con la crianza de sus pequeños. Hay días en los que le toca hacer la cena y cocinar desde cero. Su pasión por los deportes, lo ha hecho desarrollarse en la disciplina del surf, y es habitual verlo en traje de baño.