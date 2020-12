FOTOS| Su nombre es John Cena y le dio voz al toro protagonista de nuestro estreno Platinum, Olé: El viaje de Ferdinand.

¡No puedes verme! dice John Cena, pero tú sí podrás ver a Olé: El viaje de Ferdinand por Azteca 7. Originalmente es la voz (inglés) del protagonista de esta historia.

John Cena nació un 23 de abril de 1977 en Massachusetts y es un destacado luchador, su debut en este deporte en las grandes ligas fue con la WWE. Para el año de 2004 ya era reconocido como una celebridad y había ganado el Campeonato de Estados Unidos de Big Show. Dos años más tarde, la misma empresa de luchas, lo eligió para el papel protagónico como John Triton en El Marino (2006). La película recibió críticas mixtas debido a la mala trama y la discriminación hacia los marines estadounidenses. Aun así, esta fue la gran aparición del luchador en la pantalla grande.

Olé: el viaje de Ferdinand es el primer protagónico en un proyecto animado para John Cena. Anteriormente había conseguido los papeles principales en Dave the Barbarian y el piloto de Ultimate Muscle: The Kinnikuman Legacy (2002), pero nunca fueron lanzados al público. También había hecho una audición para Ron Stoppable en Kim Possible (2002).

Además de su carrera en el cine, también tiene proyectos en la música como el lanzamiento de su disco de rap ‘You Can’t See Me’ (2005), el cual debutó en el puesto 15 en la lista Billboard 200 de EE. UU. El álbum fue grabado con su primo ‘Tha Trademarc’. En cuanto a moda, Cena también ha realizado algunas marcas comerciales. A menudo se ve a la estrella con jeans hasta la rodilla y camisetas retro para revivir sus primeros momentos en la WWE.

John Cena se graduó de Springfield College, Massachusetts con títulos en fisiología del ejercicio y anatomía humana. Es el segundo de cinco hermanos y se dice que es un hombre de familia cuando no está luchando. Aunque recientemente se dio la noticia de su boda con Shay Shariatzadeh en pleno año pandémico. Tras rumores de su compromiso después de la ruptura con la madre de sus hijos hace dos años; la nueva pareja se conoció durante el rodaje de ‘Playing with Fire’ en Canadá.