FOTOS | ¿Qué fue del elenco de La Guardería de Papá?

Toma nota porque aquí te vamos a contar todo lo que sucedió con ellos, después de 18 años del gran estreno de esta película.

Estamos seguros que por lo menos una vez en tu vida, has visto y te has divertido como niño con La Guardería de Papá una comedia protagonizada por Eddie Murphy.

En 2003 la vida de Charlie y Phill dio un giro inesperado, eran dos publicistas que trabajaban en una empresa que quería vender cereales a niños pequeños. Después de darse cuenta que sus ventas estaban por el suelo, fueron despedidos de la empresa. Con el tiempo de sobra, se les ocurrió la idea de abrir una guardería en su propia casa pensando que sería cosa fácil.

Claramente no esperaban que cuidar a unos inocentes niños fuera tan complicado, su día a día no eran otra cosa que gritos, berrinches, peleas, travesuras y mucha azúcar; cuando por fin lograban establecer un orden, la villana de la película intentó acabar con su plan pero, ¡quedó! Porque ese par no se dejó, lucho por conseguir un lugar para poder operar oficialmente y La Guardería de Papá quedó inaugurada para hacer felices a las criaturas que llegaban ahí.

Muy bonito y todo pero, ¿te has preguntado qué fue de el elenco de la película? Aquí te contamos:

Eddie Murphy - Charly: Se mantiene vigente en el mundo del espectáculo como actor, director y productor, ¡no se cansa!

Jeff Garlin - Phill: Actor, humorista, director, productor, escritor y mago. ¿Hay algo que no haga? Además, sigue actuando en una serie muy reconocida en Estados Unidos.

Steve Zahn - Marvin: Dejó atrás el papel del tímido Marvin y siguió en el mundo del espectáculo prestando su voz a personajes como Stuart Litlle.

Elle Fanning - Jean : Se convirtió en una hermosa modelo y además se abrió camino en el mundo del cine con películas como “Un cruce del destino” y “El Curioso caso de Benjamin Button”.

Jimmy Bennett- Flash: Siguió en el mundo artístico pero se apegó mucho más a su pasión principal, la música.

La mayor parte del elenco decidió seguir el camino de la fama mientras que algunos otros, prefirieron volver a su vida normal y evitar ser perseguidos por incómodos paparazzi. Sea como sea, “La Guardería de Papá" es sin duda alguna una película que no puedes perderte en Azteca 7.