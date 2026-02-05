Los Juegos Olímpicos de Invierno están de vuelta. Este 2026, Milano Cortina, al norte de Italia, será la sede del evento. Si bien las primeras competiciones iniciaron el 4 de febrero, no será hasta el viernes 6 que se llevará a cabo la ceremonia de apertura, marcando el inicio formal de los JJ.OO. Entre los actos confirmados para la inauguración destaca uno sin precedentes: “V”, una artista creada por IA, elegida para animar el evento.

¿Quién es “V”, la primera artista de IA que animará los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?”

“V” es una artista musical creada por Visa, de ahí su nombre artístico. Según se reveló en una conferencia previa a la inauguración de los Juegos Olímpicos, su participación en el magno evento consistirá en la proyección de un video musical ambientado en la nieve, muy ad hoc con el espíritu invernal de la justa olímpica. El debut oficial de “V” será con un sencillo titulado “Anywhere”.

¿Quién está detrás de la voz de “V”?

Visualmente, “V” es una creación de inteligencia artificial. No obstante, el sonido y la voz que le dan vida pertenecen a artistas reales. La canción fue creada y producida por el dúo italiano de DJs y compositores Merk & Kremont, mientras que la interpretación corre a cargo de la cantautora y coach vocal, Shorelle, famosa por su trabajo con grandes estrellas del Kpop, como Jin de BTS, TXT, Seventeen, TWICE y Nayeon, por mencionar algunos. A continuación, el primer adelanto de lo que promete ser un impactante número musical.

¿Cuánto duran los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan Cortina 2026 se llevará a cabo este viernes, 6 de febrero, en el Estadio Olímpico de San Siro, en Italia, en punto de las 20:00 hrs. (hora local) / 13:00 hrs (hora del centro de México). La ceremonia de clausura tendrá lugar el 22 del mismo mes, tras dos semanas de competiciones . La justa invernal incluirá diversos tipos de disciplinas. Entre ellas, se encuentran variaciones de esquí, patinaje, curling, luge y skeleton, entre otras.