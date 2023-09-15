Resumen Tijuana 1-1 Mazatlán VER GRATIS AQUÍ Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca 7 Fut Azteca Video Resumen Tijuana 1-1 Mazatlán Jornada 6 Apertura 2023 Liga MX El cuadro de los Xolos de Tijuana y el equipo del Mazatln dividieron puntos en duelo de Viernes Botanero en el Estadio Caliente en la fecha 6 del Apertura 2023 Publicado 15/09/2023 | 🕑 14:41 | Actualizado 🕑 11:45 Por: Redacción TV Azteca