MINIS MARCADOR FINAL Xolos Mazatlán
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Resumen Tijuana 1-1 Mazatlán Jornada 6 Apertura 2023 Liga MX

El cuadro de los Xolos de Tijuana y el equipo del Mazatln dividieron puntos en duelo de Viernes Botanero en el Estadio Caliente en la fecha 6 del Apertura 2023

Por: Redacción TV Azteca