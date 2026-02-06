OFICIAL: Revelan NUEVO tráiler de “Super Mario Galaxy: la película"; esta es la FECHA de estreno

¡Paren todo! Tenemos NUEVO tráiler de "Super Mario Galaxy: la película". La tarde de este viernes, 6 de febrero, Nintendo e Illumination sorprendieron a los fans de la franquicia de videojuegos al revelar un nuevo adelanto de la próxima aventura del fontanero del Reino Champiñón. ¡Aquí te compartimos TODOS los detalles!

¿De qué trata Super Mario Galaxy: la película? Revelan NUEVO tráiler

Super Mario Galaxy: la película promete sumergirnos en una NUEVA aventura del emblemático fontanero del Reino Cahmpiñón y su pandilla. En el tráiler publicado este viernes, se aprecia a Mario, en compañía de sus amigos, Luigi, la Princesa Peach y Yoshi, en un nuevo viaje espacial, luego de que Bowser robara el castillo de Peach al encogerlo. A lo largo del video, leyenda de "La Galaxia espera" se apodera de la pantalla, lo que promete una entrega LLENA de aventura. Checa el tráiler completo aquí:

Level up. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 1. pic.twitter.com/74fkKVuVZF — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) February 6, 2026

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy? Fecha de estreno en México

La fecha de estreno de Super Mario Galaxy: la película está programada para el miércoles 1 de abril, a nivel internacional, lo que incluye a México. En este sentido, se espera que la preventa para la cinta esté disponible a partir del próximo mes, por lo que te recomendamos mantenerte al tanto del sitio web o app del complejo cinematográfico de tu preferencia.

Información en desarrollo*