Concierto de Zoé en el Estadio GNP y Camilo Séptimo en el Palacio: ¿Cómo llegar a los recintos y tips para evitar el caos vial? Toma rutas alternas

Este sábado 27 de septiembre será el primer concierto de la banda Zoé en el Estadio GNP y aunque todo es emoción, te daremos nuestras recomendaciones para evitar contratiempos, pues esa misma noche, Camilo Séptimo estará presentándose en el Palacio de los Deportes, a unos cuántos metros.

Puede ser que el 27 de septiembre sea un gran día para el rock mexicano, pero dentro del caos que día con día azota a la Ciudad de México es bueno tener rutas alternas y estar preparados para cualquier imprevisto, sobre todo cuando dos grandes eventos como el primer concierto de Zoé y el de Camilo Séptimo se realizan a solo unos cuantos metros de distancia.

El Estadio GNP y el Palacio de los Deportes se encuentran en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; y es sabido que esa zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

¿Cómo llegar al Estadio GNP y al Palacio de los Deportes?

Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.



Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.



Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Si decides llegar a alguno de estos conciertos en transporte público, lo ideal es siempre salir con buen tiempo de anticipación, en especial en esta temporada de lluvias.

Por otro lado tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurrido que puedan estar las avenidas antes mencionadas.

Es importante que sepas que el concierto de Camilo Séptimo será a las 6:00 de la tarde, mientras que el de Zoé iniciará a las 9:00, pero contarán con la banda Helloseahorse! como teloneros, por lo que los accesos comenzarán horas antes y esto podría entorpecer los accesos.