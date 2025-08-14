Fiestas de Octubre: desde Zoé hasta Caifanes, estos son todos los artistas que estarán presentes y en qué fechas

Todo está listo para las Fiestas de Octubre, evento de 31 días que tiene preparados para ti varios eventos para que convivas en familia y disfrutes lo mejor de la música y la comida. Del 03 de octubre al 04 de noviembre Guadalajara se prepara para recibir a cientos de personas para que juntos celebren los 60 años de esta tradición.

Artistas confirmados para las Fiestas de Octubre

Para este evento de varios días ya salieron a la luz algunos de los artistas quienes estarán encabezando el Foro Principal de las Fiestas de Octubre, artistas que van desde Zoé, pasando por DLD y hasta Sebastián Yatra serán aquellos encargados de entretener al máximo a cada uno de los asistentes del evento:



Sebastián Yatra - 03 octubre

Zoé - 06 octubre

Caifanes - 10 octubre

Natalia Jiménez - 11 octubre

Enjambre - 14 octubre

Los Ángeles Azules - 15 octubre

DLD & KINKY - 16 octubre

Ha Ash y Kaia Lana- 17 octubre

Morat - 22 octubre

Joaquín Medina, Los Esquivel e YNG Lvcas - 24 octubre

Carlos Vives - 28 octubre

María José - 2 noviembre

Pero los organizadores del evento han admitido que estos son solo algunos de los nombres que estarán en las Fiestas de Octubre, pues desde ya anunciaron que habrá que esperar algunas sorpresas más.

¿Cuánto cuestan los boletos para las Fiestas de Octubre?

Una de las razones por las que las Fiestas de Octubre son tan esperadas es porque siempre se han destacado por ofrecer varias actividades con la presencia de artistas de talla hasta mundial, por un costo bastante económico. En esta edición los boletos costarán $60 para público general, mientras que infancias, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán adquirirlos a 30 pesos.

¿Qué actividades habrá en las Fiestas de Octubre?

Además de disfrutar las presentaciones de los artistas que ya han sido confirmados, las Fiestas de Octubre tendrán juegos mecánicos, actividades culturales, y una de las secciones más esperadas del año: Pabellón Mundialista, con actividades interactivas relacionadas al futbol, sobre todo por el esperado Mundial 2026.