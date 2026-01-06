¿Se acerca la segunda colaboración entre Bruno Mars y ROSÉ de BLACKPINK? Este post del cantante lo confirmaría

¡Qué emoción! Bruno Mars anunció a través de sus redes sociales que ya terminó su nuevo álbum, y no solo eso, se confirmó que este viernes 9 de enero tendremos su nuevo single, el cual será el principal de su nuevo disco del cual aún desconocemos nombre y tracklist. Sin embargo las redes sociales han comenzado a rumorear que nos espera una colaboración con ROSÉ.

Bruno Mars dio una entrevista recientemente junto a Rosé, y el cantante originario de Honolulu confirmó algo que todos queríamos saber, sí hay más canciones en las que trabajaron juntos: "Sí, hay más música. Y nos encanta esa canción en la que trabajamos. No diré el título... Solo estamos tratando de decidir cuándo o cómo".

My album is done. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026

Y si bien ninguno de los dos reveló nada más ahora con la confirmación de nueva música por parte de Mars todos los seguidores de Rosé han parado las antenas, pues muchos sospechan que ese nuevo single que tendremos este viernes se tratará nada más y nada menos que su segunda colaboración con la cantante de BLACKPINK.

¿Qué nominaciones al Grammy tiene APT.?

APT. se convirtió ya en una de las canciones más escuchadas de su género, y es que en palabras del mismo Bruno Mars: "La última vez que vimos algo así fue Gangnam Style. Sigo pensando que fue algo increíble.", refiriéndose al fenómeno que su colaboración con Rosé resultó ser.

Para la edición 68 de los Grammy APT. recibió las siguientes nominaciones:



Record del año

Canción del año

Mejor Dúo Pop/Performance en Grupo

Tras el éxito de esta canción Rolling Stone lanzó su apuesta, y es que según el medio APT. se llevará el Grammy 2026 a Mejor Grabación del Año, pues según sus críticos esta canción es capaz de reunir todo lo que suele gustarle a la Recording Academy, quienes se encargan de los Grammy. Los Grammy Awars se festejarán el 01 de febrero del 2026, y veremos si esta predicción es acertada.