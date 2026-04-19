El día que Homero conoció a Humberto Vélez y cantó con Los Tigres del Norte en Los Simpson

En uno de los momentos más icónicos para los fans del doblaje latino, Los Simpson logró romper la barrera entre ficción y realidad cuando Humberto Vélez, la voz de Homero por años, apareció en un episodio especial que dejó huella. Este capítulo no solo celebró el trabajo del doblaje, también regaló un momento inesperado al sumar a Los Tigres del Norte, quienes pusieron el toque musical con su estilo único. La combinación de cultura pop, doblaje y música regional convirtió este episodio en uno de los más recordados, demostrando el enorme impacto que tiene la versión latina en millones de espectadores.