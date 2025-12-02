Actriz de ‘Stranger Things’ cambia su nombre por esta razón: ahora pide que la llamen así

Una de las actrices de Stranger Things volvió a llamar la atención al anunciar que decidió cambiar su nombre de manera oficial. La intérprete compartió las razones personales que la llevaron a dar este paso y reveló cómo quiere que la llamen a partir de ahora, generando curiosidad entre millones de fanáticos de la popular serie.

Millie Bobby Brown, ni más ni menos que una de las protagonistas de esta historia, finalmente adoptó el apellido de su esposo Jake Bongiovi tras casarse en mayo pasado, por lo que ahora su nombre legal es Millie Bonnie Bongiovi. Sin embargo, esta modificación causó sorpresa y revuelo incluso en el mismo elenco.

La confusión de sus compañeros de 'Stranger Things' con el nuevo nombre de Millie Bobby Brown

En una reciente entrevista con VT, su coprotagonista y mejor amigo, Noah Schnapp, se notó confundido cuando la actriz debió decir su nombre completo en el reportaje. "Es Millie Bonnie Brown", respondió él, pero cuando Brown insinuó que su identidad había cambiado, continuó: "Millie Bonnie Brown Bongiovi o Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown", dijo entre risas.

No obstante, la joven lo contradijo. "No, ¡Olvídate de 'Brown'! ¡Olvídate de 'Bobby', olvídalo de 'Brown'! Es solo Millie Bonnie Bongiovi. ¡Millie BonBon!", bromeó.

No fue el único cambio en el nombre de Millie Bobby Brown

A su vez, a lo largo de su carrera profesional, la joven ha aparecido en los créditos con el nombre de Millie Bobby Brown. Sin embargo, en marzo de este año, dio a conocer que su verdadero nombre era Millie Bonnie Brown y que había reemplazado 'Bonnie' por 'Bobby' en su nombre artístico para "divertirse".

(Instagram @milliebobbybrown) Millie Bobby Brown pidió que le llamaran con otro nombre.

Esto se sabe del final de 'Stranger Things 5'

Brown, protagoniza actualmente la quinta y última temporada de 'Stranger Things', con su personaje Eleven y sus amigos de Hawkins, están concentrados en derrotar al villano Vecna (Jamie Campbell Bower) de una vez por todas.

La querida serie de Netflix se estrenará en tres volúmenes, La primera se estrenó el pasado 26 de noviembre con cuatro capítulos, y las dos siguientes se estrenarán en Navidad y Nochevieja.