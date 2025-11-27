Por si no lo entendiste: este es el final explicado de ‘Stranger Things 5' Volumen 1 y qué podría pasar después

“Stranger Things 5” estrenó este 26 de noviembre su Volumen 1 con cuatro episodios intensos. Aunque muchos fans ya lo maratonearon, el final dejó preguntas —y varios detalles que fácilmente pudieron pasar desapercibidos—. Aquí te explico qué significa realmente ese cierre.

Qué pasa al final de “Stranger Things 5” Volumen 1

Tras los ataques de Vecna y el caos en Hawkins, todo se complica aún más. En el episodio 4, Hopper y Eleven se infiltran en un laboratorio construido dentro del Upside Down para encontrar a Vecna, convencidos de que su cuerpo está siendo manipulado por la Dra. Kay.

En medio de la misión, Hopper intenta sacrificarse con una bomba, pero el giro llega cuando descubren que la rehén no es Vecna… sino 008, Kali, reapareciendo por primera vez desde la temporada 2.

Mientras tanto, en Hawkins, la batalla sube de nivel: Vecna se manifiesta físicamente y enfrenta al grupo. Es allí donde revela por qué eligió a Will desde el inicio: porque tenía “algo especial”. Todo cambia cuando, al ordenar que ataque a sus amigos, Will libera por fin los poderes que había escondido.

(ESPECIAL/NETFLIX) Stranger Things 5 estrenó 4 capítulos.

La escena final lo confirma: Will destruye a los Demogorgones con una toma que recuerda a los primeros poderes de Eleven. La batalla final ya no será tan desigual: Will pelea ahora con las habilidades de Vecna de su lado.

Quién muere en “Stranger Things 5” Volumen 1

A pesar del miedo de los fans, ningún personaje principal muere en este primer volumen, en gran parte gracias a la intervención de Will. Sin embargo, los padres de Mike y Nancy quedan en coma tras los ataques, y su situación pinta para un desenlace trágico.

Por su parte, Max sigue atrapada en el universo de Vecna. Allí se encuentra con Holly Wheeler, también secuestrada, lo que abre la posibilidad de que Max logre escapar… si ambas encuentran la salida.

El capítulo 5, 6 y 7 de "Stranger Things" sale el 25 de diciembre; y el capítulo final, el 31 de diciembre.