BEEF regresa con una temporada 2: ¿De qué tratará la segunda entrega? Este será el NUEVO elenco

¡Una de las series más aclamadas por la crítica está de regreso: BEEF! La producción que conquistó la temporada de premios en 2024 - arrasando con 8 Emmys, 4 Critics Choice Awards y 3 Golden Globes - vuelve con una nueva entrega 2 y el primer tráiler ya ha sido revelado. A continuación, te compartimos TODOS los detalles de la temporada 2: de qué tratará, quiénes conforman el NUEVO elenco y más.

BEEF 2: ¿De qué tratará la segunda temporada? Revelan el primer tráiler de la serie

La primera temporada de BEEF nos mostró la historia de Danny Cho (Steven Yeun) y Amy Lau (Ali Wong), dos sujetos con vidas completamente diferentes que se sumergen en un fuerte conflicto tras tener un encuentro desafortunado en un estacionamiento. Dado que la intención original de la serie nunca fue tener la segunda temporada, sino terminar la historia desde una primera entrega, la próxima temporada nos presenta un arco completamente NUEVO.

BEEF 2 seguirá la historia de una pareja que trabaja en el área de servicio de un club. Durante uno de sus turnos nocturnos, la dupla presencia una fuerte pelea entre su jefe y su esposa, situación que promete llevar al espectador en un drama TOTAL.

¿Quiénes aparecen en la segunda temporada de BEEF? Conoce al NUEVO elenco

Dado que se trata de un arco narrativo completamente nuevo, el elenco también lo es. Entre las estrellas confirmadas para la segunda temporada de BEEF se encuentra Oscar Isaac y Carey Mulligan, quienes serán los protagonistas de la historia; mientras que Charles Melton y Cailee Spaeny darán vida a la pareja que descubre a su jefe peleando con su esposa. Song Kang-Ho (Parasite, The Host) y Youn Yuh-Jung (Minari) también contarán con apariciones especiales a lo largo de la temporada.

¿Cuándo se estrena BEEF 2 en México?

La segunda temporada de BEEF tiene programada su fecha de estreno a nivel internacional el próximo 16 de abril. Esta segunda entrega está producida por A24 y, al igual que su predecesora, estará disponible en streaming en México.