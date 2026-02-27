DE LUTO: Reportan la muerte de Bobby J. Brown, actor de ‘The Wire’, en un incendio

La hija de Bobby J. Brown declaró que su padre falleció el pasado martes 24 de febrero a los 62 años de edad en un lamentable incendio. Estos son todos los detalles que se saben sobre la muerte del actor.

¿Cómo falleció Bobby J. Brown?

De acuerdo con información proporcionada por la hija de Bobby J. Brown al medio de comunicación TMZ, su padre perdió la vida en un incendio dentro de un granero. Lamentablemente la inhalación del humo afectó gravemente a Bobby J. Brown. Incluso se señala que quizás no sufrió grandes quemaduras.

El jefe Maryland, quién dirige La Oficina del Médico Forense dijo al medio TMZ que la causa del fallecimiento del actor fue “una lesión térmica difusa e inhalación de humo”. De acuerdo con información revelada Bobby J. Brown ingresó al granero para utilizar un vehículo. Sin embargo, poco después ocurrió la tragedia. Aunque el actor solicitó ayuda y un extintor, cuando sus familiares llegaron ya no pudieron hacer nada más.

Su manager Albert Bramante dijo "Estoy disgustado y entristecido. Era un gran actor y una excelente persona. Estaba totalmente dedicado a la interpretación y fue un placer trabajar con él". Con lo que dejó en claro el gran talento que el actor tenía y lo mucho que lo apreciaba.

¿Quién era Bobby J. Brown?

Bobby J. Brown fue un reconocido actor estadounidense, reconocido por haber participado en la famosa serie The Wire interpretando al oficial Bobby Brown. Por otra parte, también participó en la mini serie We Own This City dando vida al personaje del sargento Thomas Allers, en donde dejó demostrado todo su talento actoral.

Por otro lado, tuvo participaciones en la famosa serie de televisón Law & Order: Special Victims Unit, en donde tuvo personajes de policías. Antes de haberse dedicado a la actuación Bobby J. Brown practicó durante un tiempo boxeo, hecho que muchos de sus fans han destacado. Sin duda el reconocido actor dejó una huella imborrable a través de sus personajes en cada proyecto y la gran presencia que siempre tuvo delante de las cámaras.