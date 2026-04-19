Los 7 cameos más sorprendentes de famosos en Los Simpson

Desde su estreno en 1989, Los Simpson se han convertido en un fenómeno global y cultural que ha marcado a cientos de generaciones a través de sus 35 temporadas y más de 750 capítulos. La creación de Matt Groening y producción de James L. Brooks que hoy 19 de abril celebra su Día Mundial ha tenido gran éxito también por la participación de celebridades que han dejado huella en Springfield.

A continuación te dejamos los 7 cameos más destacados dentro de la serie para celebrar el Día Mundial de Los Simpson.

The Weeknd

El artista canadiense sorprendió al aparecer en la temporada 33, episodio 9, donde dio voz a Orion Hughes, un joven influencer y figura destacada dentro de la moda, que al ser amigo de Bart lo transforma.

Lady Gaga

Una de los cameos más recordados en el de Lady Gaga, quien llega a la ciudad amarilla y quien al toparse a Lisa la ayuda a recuperar su autoestima, finalmente, hace un show explosivo que quedó en la memoria de los fans, este lo puedes revivir en el episodio 22 de la temporada 23.

Paul McCartney

La leyenda de The Beatles izo una participacíon espacial en la temporada 7, episodio 5, en él sale compartiendo escena con su esposa Linda McCartney, juntos apoyan a Lisa durante si etapa en la que decidipo ser vegana.

Bryan Cranston

El reconocido actor Bryan Cranston participó en Los Simpson dando voz al espía Stradivarius Cain, quien aparece en la temporada 23, episodio 20. Sin embargo, su aparición que causó revuelo fue cuando apareció “Walter White” en el icónico gag del sofá de Breaking Bad durante la temporada 24 episodio 17.

Bryan Cranston se suma a los famosos de Los Simpson Metallica

La legendaria banda Metallica también sorprendió al público luego de tener una participación especial en el episodio 1 de la temporada 18, en él la banda se encuentra con Otto tras una avería en su autobús, provocando así el acercamiento en Springfield. Durante estas escena la banda interpreta “Master of puppets” sobre la camioneta de Juan Topo.

Guillermo del Toro

Sin duda alguna, no podíamos dejar fuera al director mexicano Guillermo del Toro, durante la temporada 30 episodio 15, en este episodio, Homero enfrenta un juicio y para demostrar su inocencia Lisa lo ayuda creando un video para reducir la sentencia, lo que sorprende es que en este material Guillermo del toro narra los hechos.



Britney Spears

La reina del pop Britney Spears fue otra de las figuras que han dejado huella dentro de la serie, su aparición en la temporada 12 episodio 13 refleja su enorme popularidad que tenía en esa época.



Bonus: El primer artista que apareció en el primer cameo de Los Simpson

El primer famoso en aparecer dentro del universo de Los Simpson fue Tony Bennett, él se interpretó a él mismo durante la temporada 2, episodio 5, el cual lleva por título: Dancin Homer.