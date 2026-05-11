¿CANCELAN proyección de The Amazing Digital Circus en cines? Noticia preocupa a fans

Una de las noticias más hypeadas de las últimas semanas es que el final de The Amazing Digital Circus llegaría, a petición de los fans, a las salas del cine alrededor del mundo. Sin embargo parece que la proyección de esta animación correría peligro en Corea del Sur, después de que una fuerte disputa entre el estudio de animación independiente y la distribuidora del país de Asia Oriental.

De acuerdo a reportes que se han dado a través de medios internacionales y, por supuesto, redes sociales, se ha dado a conocer que Glitch Productions (el estudio de animación) estaría diciendo que hay una fuerte sospecha de que el metraje de Digital Circus sea filtrado por falta de suficiente seguridad de la distribuidora de Corea.

Primero el rumor inició en lugares como X o Reddit, de que Glitch Productions cancelaría la proyección en cines de Corea, después de que esto creciera la misma compañía de animación decidió hacer un tweet en donde explicó que no estaban de acuerdo con tener que censurar/limitar su trabajo con la película que se proyectaría en dicho país.

Sin embargo la distribuidora salió a decir que Glitch Productions ya había firmado el contrato donde, de muchas cláusulas, había aceptado la restricción de contenido que le habían pedido. Después de que se diera a conocer esta noticia el mismo estudio de animación diría que cancelaría todo y no enviarían el archivo con la película para que esta no se filtrara.

¿Qué sigue ahora? La distribuidora tomará acciones legales en contra del estudio, alegando incumplimiento de contrato aunque, aclarando, que esperan que todo se resuelva para poder cumplir con las solicitudes de un fandom que ya estaba más que listo para asistir al cine a ver The Amazing Digital Circus.

¿Cuándo se estrena el final de Digital Circus en México?

The Amazing Digital Circus: El Último Acto se estrena en cines de México el próximo 4 de junio del 2026, y la preventa de boletos comenzó el pasado 13 de abril tanto en las apps como en los sitios web de los cines del territorio mexicano.

Después de su paso por cines saldrá en streaming el 19 de junio del 2026.