Como agua para chocolate: Fecha y hora oficial del estreno en México del último capítulo de la serie de HBO Max

'Como Agua para Chocolate' la serie inspirada en el libro del mismo nombre escrito por Laura Esquivel, llega con su último capítulo este domingo 22 de marzo después de haber vivido 5 fines de semana llenos de drama, y por qué no, hasta pasando corajes. La serie original de HBO Max está producida por la ya icónica Salma Hayek, y aunque se toma algunas licencias creativas para poder hacer una buena adaptación en formato serie, no hay diferencia argumental entre lo que vemos y lo que algunos leyeron, algo que ha sido aplaudido en diferentes ocasiones durante las dos temporadas.

El final de Como Agua para Chocolate llegará a la plataforma de HBO Max el 22 de marzo del 2026 en punto de las 12:00 a.m., y si eres de esos que se desvelan los fines de semana te caerá como anillo al dedo.

¿Cuántas temporadas tendrá Cómo Agua para Chocolate?

Como Agua para Chocolate llegará a su final con el capítulo 6 de la temporada 2, por lo que no habrá más temporadas de la serie de HBO Max.

¿Cómo será el final de Como Agua para Chocolate?

Muchos apuestan que el final de la serie de Como Agua para Chocolate será exactamente el mismo que varios disfrutaron en el libro de Laura Esquivel, sin embargo hay otros tantos que siguen la serie que aseguran que podría haber algún cambio significativo en la trama. Ojo porque de aquí en adelante podrías toparte con algún spoiler.

El final de Como Agua para Chocolate, el libro, nos muestra que tras la muerte de mamá Elena y de Rosaura, el camino parece estar libre para que Tita y Pedro estén juntos sin tener que esconderlo. Esperanza, hija de Rosaura, rompe la tradición de la familia de que la hija menor no puede casarse después de juntarse con Alex.

Después de la boda de Esperanza, Tita y Pedro consuman su amor, la pasión es tan fuerte que Pedro muere, y Tita al verlo recuerda que "todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, si un detonante fuerte enciende todos los cerillos a la vez, el alma abandona el cuerpo". Tita, al verlo así, decide morir también y consume sus cerillos, provocando un incendio interno y externo que provoca un fuego que consume toda la hacienda, sobreviviendo únicamente el libro de cocina de Tita, donde escribió todas sus recetas y su historia. Al final se revela que la narradora es la sobrina nieta de Tita, quien encontró el recetario.